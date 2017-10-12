Фигурантов дела банды "тюменских чекистов" доставили в Москву

Уголовное дело банды тюменских силовиков передано для дальнейшего расследования из Тюмени в Москву, его фигурантами являются бывшие сотрудники местного ФСБ, на счету которых более 10 убийств, пишет "Коммерсантъ".
Банда действовала в области в течение шести лет.
Фигурантами дела являются бывший сотрудник отдела по сопровождению оперативных мероприятий (ОСОМ) УФСБ по Тюменской области Алексей Коротков и тренер оперсостава по самбо Александр Кобылин, ранее работавший в ОСОМ. Оба они доставлены в Москву. Кобылин признал вину и оформил явку с повинной. Короткова же следствие считает одним из лидеров группировки.
Еще один фигурант дела — снайпер Сергей Гилев — покончил с собой в СИЗО Заводоуковска Тюменской области.
По данным следствия, жертвами банды становились в основном местные предприниматели. Не исключено, что чекисты пытались взять под свой контроль бизнесменов, занимавшихся теневыми операциями и выводом средств за границу. Тех, кто пытался им сопротивляться, убивали.
Силовикам вменяют убийство нескольких таксистов, совершенных с целью завладения их машинами для совершения других нападений, а также причастность к нескольким заказным убийствам. Выйти на след бандитов удалось в рамках расследования убийств таксистов. После того, как удалось установить, что в преступлении замешаны сотрудники регионального ФСБ, в область была направлена комиссия центрального аппарата ФСБ. В итоге своей должности лишился глава УФСБ по Тюменской области Вадим Пятилетов, пишет bfm.ru.
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