Филиал "Алтайэнерго" получил паспорт готовности к работе в осенне-зимний период

На балансе филиала "Алтайэнерго" около 53 тысяч километров линий электропередачи 0,4 – 110 киловольт, более 11 тысяч подстанций разного класса напряжения на всей территории Алтайского края. Надежное функционирование всех этих энергообъектов в период низких температур – результат ежедневной системной работы многотысячного коллектива филиала.

Подготовка алтайских энергетиков к зиме традиционно включала масштабный комплекс мероприятий, состоящих из нескольких этапов. Среди них исключительно важное место заняли, в том числе, реализация ремонтной программы и программы повышения надежности электроснабжения потребителей.

В 2017 году специалисты филиала "Алтайэнерго" отремонтировали более полутора тысяч километров воздушных линий 35-110 кВ и около девяти тысяч километров воздушных линий 0,4-10 кВ. Подстанции 35-110 кВ отремонтированы в количестве 203 единицы, а трансформаторные и комплектные трансформаторные подстанции – около двух тысяч штук.

Не менее важно подготовить к работе в зимних условиях и сам персонал. Для исключения ошибок и сокращения времени на производство аварийно-восстановительных работ проводятся противоаварийные тренировки. В ходе учений энергетики также отрабатывают вопросы взаимодействия с территориальными органами местного самоуправления и ГУ МЧС России.

Оценивает готовность энергообъектов к зиме специальная комиссия, в которую входят представители МЧС, Ростехнадзора, исполнительного аппарата ПАО "МРСК Сибири" и других контролирующих органов. На протяжении нескольких дней филиал проверяли на соответствие состояния оборудования, техники и персонала установленным требованиям. По итогам оценки комиссией принято единогласное решение о готовности "Алтайэнерго" к работе в условиях сибирских морозов.