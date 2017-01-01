Филипп Киркоров готовится стать отцом в третий раз

"Безусловно, я готов к тому, чтобы еще иметь детей, но я же понимаю, что надо бы этих поднять сначала. Посмотрим. Я – молодой, сегодня 50 лет не возраст. Отцами становятся и в 75 лет. У меня как минимум четверть века есть и на эстраде, и в жизни", — заявил Киркоров.

Певец рассказал о том, как растут его дети — пятилетняя Алла-Виктория и четырехлетний Мартин. "Я их оберегаю от публичной жизни. Если они посещают мои концерты, то только в Москве. Они хотели в прошлом году поехать на "Новую волну", но я все-таки принял решение оставить их дома. Просто помню нездоровый ажиотаж вокруг них в Сочи пару лет назад. Я думаю, пусть еще подрастут. Сохраню их детское состояние вдали от вспышек и всего того, что сопровождает актерскую жизнь", — сообщил он.

По словам Киркорова, его дети не торопятся на сцену: "Дайте детям нормальной жизни! Пусть они вырастут и сами определят путь. У нас есть подрастающее звездное поколение: Гном Гномыч у Рудковской с Плющенко, у Ани Лорак София, моя крестница, тоже рвется на сцену. А мои пусть пока в студии где-нибудь потанцуют, где-нибудь поучатся и сами выберут путь, а не так, чтобы их папа толкал на сцену. Захотят выбрать этот путь – они это сделают, я мешать не буду. Не захотят — тоже не буду".