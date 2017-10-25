Филиппа Киркорова снова обвинили в плагиате

Киркоров исполняет эту композицию на русском языке под названием "Шелковая нить", она выходила в составе трех альбомов исполнителя. Иск подан в Савеловский суд Москвы, сообщил представитель истца Игорь Трунов.

Как следует из заявления, Киркоров использует чужое авторское произведение, "значительно переделав его без согласования с авторами". "Киркоров не платит отчисления, не согласовал использование, и звучит в его репертуаре это произведение достаточно давно", — отметил Трунов.

Сам Филипп Киркоров не располагает информацией о том, что французский автор песен Жильбер Синуэ подал против него иск за плагиат, об этом РИА Новости сообщил директор артиста.

Первым французским композитором, пытавшимся судиться с Киркоровым, стал Дидье Маруани, который в прошлом году подал в Мосгорсуд иск о взыскании 75 миллионов рублей за нарушение авторских прав из-за песни "Жестокая любовь". Маруани утверждал, что композиция является переработкой его песни Symphonic Space Dream. Однако суд не принял иск к рассмотрению из-за нарушения правил подсудности, пишет bfm.ru. В конце ноября 2016 года Маруани и его юрист Трунов были задержаны в одном из отделений Сбербанка в центре Москвы из-за заявления Киркорова о вымогательстве у него 1 миллиона евро. Позднее композитора и адвоката отпустили, а дело о вымогательстве возбуждать не стали.