Фильм Касперского о путешествии по Алтаю получил гран-при на алтайском кинофестивале

Евгений Касперский и Лев Тюрин. Фото: Лев Тюрин, vk.com/leo81. Московские туристы спасли котёнка в лесу на Алтае. Фото: youtube.com. Московские туристы спасли котёнка в лесу на Алтае. Фото: youtube.com. Московские туристы спасли котёнка в лесу на Алтае. Фото: youtube.com. Московские туристы спасли котёнка в лесу на Алтае. Фото: youtube.com. Московские туристы спасли котёнка в лесу на Алтае. Фото: youtube.com. Московские туристы спасли котёнка в лесу на Алтае. Фото: youtube.com.

По мнению Евгения Лебедева, заслуженного путешественника России, автор "сумел показать все изюминки маршрута".

Напомним, документальный фильм снимали летом 2016 года. Он рассказывает об испытаниях, которые встретились на пути туристов в суровых условиях Горного Алтая.

A rare moment of online presence while on vacation: hello from the middle of <s>nowhere</s> Altay // Редкий момент онлайна в отпуске: всем привет из Алтая! Сплавляемся по Катуни Фото опубликовано Eugene Kaspersky (@e_kaspersky) Авг 11 2016 в 3:31 PDT

Специалисты международной компании "Лаборатория Касперского" вместе с ее основателем совершили путешествие к подножию горы Белуха. Они прошли по долинам рек Ороктой, Тухман и Ярлу, сплавлялись по Катуни. Экспедиционный тур длился три недели. Его участники совершили пеший поход к озеру Аккем, перелетели на вертолете через Катунский хребет.

Во время съемок группа московских туристов спасла маленького котёнка. Туристы подобрали животное на берегу реки и накормили сыром. Забрать его с собой в столицу было проблематично. Мужчины сплавились до ближайшего села и отдали котенка девушке.

Ранее altapress.ru писал, что Евгений Касперский отдыхал в Горном Алтае в 2009 году. Тогда он с товарищами прошел сухопутным и водным маршрутами по Горному Алтаю.

На фестивале жюри оценили также фильм путешественника Александра Проваторова "Полярный след" о 21-дневном путешествии на снегоходах по арктической зоне.

Справка

Фестиваль "Алтайский край — место силы" проводится в регионе с 2013 года. В этом году участники представили 63 работы, посвященные туристической тематике и экстремальному спорту. Работы прислали из Сибири, Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Бурятии, Крыма, Казахстана и Ирана. Лучшие работы покажут на региональном телеканале Алтайского края.