Фильм Касперского о путешествии по Алтаю получил гран-при на алтайском кинофестивале

Фильм "Большая вода Алтая" о путешествии Евгения Касперского и специалистов его организации по Горному Алтаю получил гран-при фестиваля туристических и спортивных фильмов "Алтайский край — место силы", сообщает ТАСС. Автором фильма выступил оператор учебной телерадиостудии Алтайского госуниверситета Лев Тюрин.
По мнению Евгения Лебедева, заслуженного путешественника России, автор "сумел показать все изюминки маршрута".
Напомним, документальный фильм снимали летом 2016 года. Он рассказывает об испытаниях, которые встретились на пути туристов в суровых условиях Горного Алтая.
Специалисты международной компании "Лаборатория Касперского" вместе с ее основателем совершили путешествие к подножию горы Белуха. Они прошли по долинам рек Ороктой, Тухман и Ярлу, сплавлялись по Катуни. Экспедиционный тур длился три недели. Его участники совершили пеший поход к озеру Аккем, перелетели на вертолете через Катунский хребет.
Во время съемок группа московских туристов спасла маленького котёнка. Туристы подобрали животное на берегу реки и накормили сыром. Забрать его с собой в столицу было проблематично. Мужчины сплавились до ближайшего села и отдали котенка девушке.
Ранее altapress.ru писал, что Евгений Касперский отдыхал в Горном Алтае в 2009 году. Тогда он с товарищами прошел сухопутным и водным маршрутами по Горному Алтаю.
На фестивале жюри оценили также фильм путешественника Александра Проваторова "Полярный след" о 21-дневном путешествии на снегоходах по арктической зоне.
Справка
Фестиваль "Алтайский край — место силы" проводится в регионе с 2013 года. В этом году участники представили 63 работы, посвященные туристической тематике и экстремальному спорту. Работы прислали из Сибири, Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Бурятии, Крыма, Казахстана и Ирана. Лучшие работы покажут на региональном телеканале Алтайского края.
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