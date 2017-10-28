Фильм "Матильда" собрал 69 млн рублей за два дня проката

По мнению режиссера, сборы должны было достичь как минимум 100 млн рублей. Алексей Учитель опасается, что после первых выходных сборы резко снизятся из-за отсутствия телерекламы.

Ранее altapress.ru писал, что в Барнауле в премьерный день в кинотеатре "Мир" пришло 11 человек. Показ фильма прошел в тишине и спокойствии.

Справка

"Матильда" — фильм Алексея Учителя об увлечении наследника российского престола будущего императора Николая II балериной Матильдой Кшесинской.