Фильм о Цое продолжили снимать без режиссера Серебренникова

Ночью 26 августа возобновились съемки кинокартины "Лето" о музыканте Викторе Цое. Находящийся под домашним арестом режиссер Кирилл Серебренников участия в процессе не принимает, передает "Интерфакс".
Как передает корреспондент агентства, для съемок фильма перекрыли перекресток в центре Петербурга.Представители съемочной бригады не стали общаться с журналистами, не уточнив, кто руководит съемочным процессом в отсутствие Серебренникова. Также журналистам запретили вести фото- или видеосъемку площадки.
"Интрефакс" отмечает, что в официальном заявлении продюсера ленты Ильи Стюарта говорится, что съемки фильма будут заморожены. "Съемочный процесс фильма "Лето" будет заморожен сразу после съемок технических сцен, и сцен, которые актеры и группа успели отрепетировать еще вместе с режиссером, и по его заметкам", - говорится в документа. Создатели картины пришли к мнению, что закончить фильм без Серебренникова невозможно.
Съемки фильма "Лето" начались в конце июля. Сценарий к ленте написали Михаил и Лили Идовы, известные по работе над проектом "Оптимисты". Кино рассказывает о событиях конца 70-х - начала 80-х годов, когда 18-летний Цой записывал свой первый альбом. По замыслу создателей сюжет картины будет построен на малоизвестных фактах биографии музыканта. Выход картины намечен на осень 2018 года.
Кирилла Серебренникова задержали в ночь на 22 августа в Петербурге по подозрению в организации хищения не менее 68 миллионов рублей. Многие общественные деятели выступили в его защиту.
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