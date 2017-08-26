Фильм о Цое продолжили снимать без режиссера Серебренникова

Как передает корреспондент агентства, для съемок фильма перекрыли перекресток в центре Петербурга.Представители съемочной бригады не стали общаться с журналистами, не уточнив, кто руководит съемочным процессом в отсутствие Серебренникова. Также журналистам запретили вести фото- или видеосъемку площадки.

"Интрефакс" отмечает, что в официальном заявлении продюсера ленты Ильи Стюарта говорится, что съемки фильма будут заморожены. "Съемочный процесс фильма "Лето" будет заморожен сразу после съемок технических сцен, и сцен, которые актеры и группа успели отрепетировать еще вместе с режиссером, и по его заметкам", - говорится в документа. Создатели картины пришли к мнению, что закончить фильм без Серебренникова невозможно.

Съемки фильма "Лето" начались в конце июля. Сценарий к ленте написали Михаил и Лили Идовы, известные по работе над проектом "Оптимисты". Кино рассказывает о событиях конца 70-х - начала 80-х годов, когда 18-летний Цой записывал свой первый альбом. По замыслу создателей сюжет картины будет построен на малоизвестных фактах биографии музыканта. Выход картины намечен на осень 2018 года.

Кирилла Серебренникова задержали в ночь на 22 августа в Петербурге по подозрению в организации хищения не менее 68 миллионов рублей. Многие общественные деятели выступили в его защиту.