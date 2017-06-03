Фильм Валдиса Пельша о загадочных местах Алтая увидят миллионы людей

На сайте телеканала говорится о том, что для съемок документального фильма "Алтай. Путешествие к центру Земли" Валдис Пельш со съемочной группой объехал всю Республику Алтай. Он летал на вертолетах к самой высокой горе Белухе, побывал в селе Манжерок, о котором когда-то пела Эдита Пьеха, на самом большом озере региона Телецком и горных Каракольских озерах, посетил музей Рериха и музей старообрядчества, любовался уникальными наскальными рисунками — петроглифами и мумией принцессы Укока в Национальном музее имени Анохина.

Помимо этого, благодаря фильму, зрители познакомятся с местными жителями — рыбаком, инструктором по вождению снегохода, рафтингистом, хранителем укокской жрицы, а также с главным библиотекарем республиканской библиотеки Светланой Сумачаковой — единственной двукратной обладательницей Хрустальной совы в телеигре "Что? Где? Когда?" среди телезрителей. Интервью для фильма дали министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу, член попечительского совета РГО Владимир Евтушенков и глава Республики Алтай Александр Бердников.