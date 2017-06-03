Фильм Валдиса Пельша о загадочных местах Алтая увидят миллионы людей

С 10 по 12 июня на главном познавательном российском телеканале "Моя планета" покажут цикл документальных фильмов Валдиса Пельша. В их числе — фильм о загадочных и удивительных местах Алтая, который шоумен снял в 2016 году.
На сайте телеканала говорится о том, что для съемок документального фильма "Алтай. Путешествие к центру Земли" Валдис Пельш со съемочной группой объехал всю Республику Алтай. Он летал на вертолетах к самой высокой горе Белухе, побывал в селе Манжерок, о котором когда-то пела Эдита Пьеха, на самом большом озере региона Телецком и горных Каракольских озерах, посетил музей Рериха и музей старообрядчества, любовался уникальными наскальными рисунками — петроглифами и мумией принцессы Укока в Национальном музее имени Анохина.
Помимо этого, благодаря фильму, зрители познакомятся с местными жителями — рыбаком, инструктором по вождению снегохода, рафтингистом, хранителем укокской жрицы, а также с главным библиотекарем республиканской библиотеки Светланой Сумачаковой — единственной двукратной обладательницей Хрустальной совы в телеигре "Что? Где? Когда?" среди телезрителей. Интервью для фильма дали министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу, член попечительского совета РГО Владимир Евтушенков и глава Республики Алтай Александр Бердников.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.