Финал конкурса "Мисс Лето" состоится 25 июля

227
Сегодня, 13:29.
Жизнь

Финал конкурса "Мисс Лето" переносится с 22 на 25 июля в связи с погодными условиями. Жаркий летний конкурс красоты начнется в комплексе открытых бассейнов "Пляж" (ул. Энтузиастов, 12-в) в 17.00.

Иллюстрация из архива редакции.

10 красавиц финалисток покажут зрителям свои навыки дефиле и сразятся в творческом и интеллектуальном конкурсах. Одна из девушек выиграет недельную поездку в Горный Алтай для двоих.

Также зрители смогут поучаствовать в конкурсах и розыгрышах призов от партнеров проекта и поучаствовать в бесплатном мастер-классе по созданию самых модных укладок от компании "Ренессанс Косметик". Завершится событие дискотекой в бассейне.

18+

Организатор конкурса: ООО ИД "Алтапресс". Срок проведения: с 01.06.2017 г. по 25.07.2017 г. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.

Организатор.
Организатор.
Генеральный партнер.
Генеральный партнер.
Генеральный партнер.
Генеральный партнер.
Генеральный партнер.
Генеральный партнер.
Партнер.
Партнер.
Партнер.
Партнер.
Партнер.
Партнер.
Партнер.
Партнер.

На правах рекламы
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров