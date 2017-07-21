Финал конкурса "Мисс Лето" состоится 25 июля

10 красавиц финалисток покажут зрителям свои навыки дефиле и сразятся в творческом и интеллектуальном конкурсах. Одна из девушек выиграет недельную поездку в Горный Алтай для двоих.

Также зрители смогут поучаствовать в конкурсах и розыгрышах призов от партнеров проекта и поучаствовать в бесплатном мастер-классе по созданию самых модных укладок от компании "Ренессанс Косметик". Завершится событие дискотекой в бассейне.

18+

Организатор конкурса: ООО ИД "Алтапресс". Срок проведения: с 01.06.2017 г. по 25.07.2017 г. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.

Генеральный партнер.

Генеральный партнер.