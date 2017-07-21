Финал конкурса "Мисс Лето" состоится 25 июля

Финал конкурса "Мисс Лето" переносится с 22 на 25 июля в связи с погодными условиями. Жаркий летний конкурс красоты начнется в комплексе открытых бассейнов "Пляж" (ул. Энтузиастов, 12-в) в 17.00.
10 красавиц финалисток покажут зрителям свои навыки дефиле и сразятся в творческом и интеллектуальном конкурсах. Одна из девушек выиграет недельную поездку в Горный Алтай для двоих.
Также зрители смогут поучаствовать в конкурсах и розыгрышах призов от партнеров проекта и поучаствовать в бесплатном мастер-классе по созданию самых модных укладок от компании "Ренессанс Косметик". Завершится событие дискотекой в бассейне.
18+
Организатор конкурса: ООО ИД "Алтапресс". Срок проведения: с 01.06.2017 г. по 25.07.2017 г. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.
- Сюжет: Новости компаний
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.