ФМС и ФСКН полностью ликвидируют осенью

Медведев также поручил МВД представить к 1 октября в Казначейство ликвидационные балансы на дату завершения ликвидации ведомств в объеме форм годовой бюджетной отчетности и уведомлений о снятии с учета в налоговых органах.

В апреле 2016 года Путин подписал указ, которым упразднил ФСКН и ФМС. Штатная численность этих служб передается в МВД, при этом штатная численность ФМС сокращается на треть. В структуре МВД упраздненные службы будут называться Главное управление по вопросам миграции и Главное управление по контролю за оборотом наркотиков, пишет bfm.ru.