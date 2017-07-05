ФМС и ФСКН полностью ликвидируют осенью

Срок упразднения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и Федеральной миграционной службы продлен до 1 октября 2017 года — такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.
Медведев также поручил МВД представить к 1 октября в Казначейство ликвидационные балансы на дату завершения ликвидации ведомств в объеме форм годовой бюджетной отчетности и уведомлений о снятии с учета в налоговых органах.
В апреле 2016 года Путин подписал указ, которым упразднил ФСКН и ФМС. Штатная численность этих служб передается в МВД, при этом штатная численность ФМС сокращается на треть. В структуре МВД упраздненные службы будут называться Главное управление по вопросам миграции и Главное управление по контролю за оборотом наркотиков, пишет bfm.ru.
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