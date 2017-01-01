Фонд Александра Прокопьева меняет условия оказания помощи

Прокопьев А. С. Попечительский совет, г. Барнаул. Фото: Олег Укладов. При поддержке Фонда А.Прокопьева Новоалтайская ДЮСШ получила автобус для поездок на сборы. Фото: Олег Укладов. Кардиограмму с. Борисово Залесовского района можно снять в сельском ФАПе. Фото: Олег Укладов. Вокальная группа Троицкого района "Околица" в прошлом году отметила 30-летие. Фото: Олег Укладов. Вершининский ФАП при поддержке Фонда получил новый двухкамерный холодильник. Фото: Олег Укладов. Установить новые стеклопакеты в четырех школах Заринска помог Фонда Александра Прокопьева. Фото: Олег Укладов. Первая в Сибири уникальная трехмерная Панопама открылась в Барнауле. Фото: Олег Укладов. С. Соколово после реконструкции стадиона получило право принимать Олимпийцев. Фото: Олег Укладов. Легендарные танк Т-72 и БМП-1 благодаря Фонду прибыли в Бийск из Топчихинской военной части. Фото: Олег Укладов. 54 окна в тогульском детском саду "Солнышко" не меняли 35 лет. Фото: Олег Укладов. ФАП. Фото: архив prokopievfond.ru. В Баевском районе удалось спасти от разрушения легендарную "Чайку". Фото: Олег Укладов. Теплосети с. Кытманово модернизированы при поддержке Фонда А.Прпокопьева. Фото: Олег Укладов.

Надежные люди

Накопленный опыт работы позволяет Фонду привлекать к совместным проектам представителей общественности. В начале февраля в Барнауле прошло заседание попечительского совета, на котором и определили основные принципы работы на 2017 год. В его состав вошли 15 человек, представляющие районы Алтайского края и краевую столицу. Это инициативные люди, знающие проблемы и нужды своих территорий, лидеры общественного мнения.

Александр Прокопьев,

депутат Государственной Думы:

Нам предстоит работать не в качестве благотворительной организации. Мы создаем модель взаимодействия и сотрудничества власти, общественной организации и лидеров общественного мнения. И мне бы хотелось ориентироваться на ваше мнение, предоставляя грантовые средства на тот или иной проект.

Депутат Государственной Думы подчеркнул, что роль попечительского совета – основная в работе организации. Члены Совета будут не только принимать решения и контролировать выполнение обязательств в рамках каждого проекта Фонда, но и следить за использованием финансовых средств.

Что уже сделано

Исполнительный директор Фонда Александр Есипенко отметил, что за год и два месяца работы Фонда в рамках благотворительной помощи и пожертвований организациям и частным лицам было направлено более 37 млн. рублей.

Так, для жителей наукограда при участии Фонда построили новую многофункциональную спортивную площадку на территории Бийского лицея. Чуть позже на ней смонтировали мягкое покрытие, для того, чтобы её можно было использовать как в зимнее время, играя в хоккей или катаясь на коньках, так и летом – для игр в футбол, баскетбол, волейбол.

Реконструирована имеющаяся хоккейная коробка: заново заасфальтирована площадь спортивной площадки, приобретены и смонтированы борта, защитная сетка, отремонтированы скамейки и навес для болельщиков, освещение, приобретено и смонтировано новое электронное табло, куплена новая снегоуборочная машина.

Александр Есипенко,

исполнительный директор Фонда:

Кроме того, при содействии Фонда приобретен транспорт. Новоалтайская ДЮСШОР обзавелась новым пассажирским автобусом ПАЗ для поездок на соревнования в районы Алтайского края. А для Управления культуры администрации Тогульского района при поддержке Фонда приобрели пассажирскую "ГАЗель".

В Косихинском, Зональном, Баевском районах Фонд помог создать два стадиона, капитально отремонтировать спортивнаую площадку, беговую дорожку. А несколько общеобразовательных школ Алтайского края пополнились спортинвентарем, спортзалы и спортшколы - спортивным оборудованием и тренажерами.

В школах, домах культуры, медицинских учреждениях при участии Фонда отремонтированы фасады зданий, кровли и заменены окна, а в Кытмановском районе осуществлен ремонт системы отопления, помогли и в покупке котлов для трёх средних образовательных школ.

Оборудование и компьютеры при помощи Фонда получили ФАПЫ сельских районов, а концертные костюмы - многочисленные творческие коллективы, ветеранские организации, коллективы художественной самодеятельности.

Кроме того, при содействии Фонда А.Прокопьева стали возможны поездки на различные фестивали, конкурсы и соревнования общественных организаций и частных лиц.

К сожалению, выяснилось, что не за всеми реализованными проектами следят должным образом.

Александр Прокопьев привел в пример многофункциональную спортплощадку в Бийском лицее. Она должна была стать местом для занятий физкультурой и спортом не только учеников, но и жителей близлежащих домов. Но хоккейная коробка там простояла без дела до Нового года. В Фонд начали поступать сигналы, что на площадке нет льда. Выяснилось, что люди считают, что если построено при поддержке Фонда, то Фонд и должен отвечать за содержание объекта. Пришлось разговаривать с руководством лицея, который взял эту площадку на свой баланс. В итоге каток залили, все желающие катаются.

С этого года фонд переходит на грантовую поддержку, уже определено несколько направлений. Программы были сформированы на основе обращений.

Александр Есипенко,

исполнительный директор Фонда:

Собираемся разрабатывать программы грантовой поддержки для малокомплектных сельских детсадов, ФАПов, ветеранских организаций, сельских домов культуры.

Участники заседания поддержали это предложение. В ближайшее время будут определены приоритетные направления, возможно, разработаны дополнительные направления предоставления грантов. Свои предложения внесут и члены попечительского совета.