Фонд Александра Прокопьева достроит спортплощадку в Белоярске

Еще весной этого года она была приобретена, и хранится на складе фонда. Администрация Новоалтайска взяла на себя обязательства подготовить основу для площадки и уложить асфальт. Для этого к проекту были привлечены местные бизнесмены, которые помогли с техникой и рабочими. По сути, создание современного спортивного объекта стало народной стройкой.

Но не всем участникам удалось в полной мере выполнить взятые на себя обязательства. Возведение площадки началось в мае, но по целому ряду причин, в том числе из-за погоды и свойств грунта, объёмы работ оказались больше запланированных, и сроки изменились. В итоге администрация Новоалтайска поняла, что не хватает средств на укладку асфальта. А без него невозможно приступить к монтажу площадки.

Чтобы завершить объект до холодов Фонд Александра Прокопьева принял решение дофинансировать строительство площадки на 1,5 млн рублей.

Александр Прокопьев,

депутат Государственной Думы:

Обещал ребятам спортивную многофункциональную площадку и не могу их подвести. Принял решение дофинансировать проект. Уверен, что до ближайших морозов проект будет реализован, несмотря на то, что пришлось преодолеть много преград. Тем не менее, дело движется к финалу и торжественному открытию.

История народной стройки

За лето на площадку завезли 200 КамАЗов песка. Технику бесплатно предоставили местные организации, так как денег в бюджете города на оплату их услуг не было. С начала октября на площадке работает компания-подрядчик "РТ Строй". По словам директора компании Андрея Цурканова, на завершение всех работ потребуется около трёх недель. Уже уложен асфальт, начинается возведение ограждений, системы освещения, укладка покрытия. Покрытие было выбрано особое (это российская разработка и производство) оно снижает риск спортивного травматизма, имеет пористую структуру – зимой его можно заливать водой, и будет каток.

Изначально планировалось, что за счёт средств Фонда Александра Прокопьева (3,2 млн рублей) будет приобретено оборудование для площадки и профинансирована его установка. Администрация Новоалтайска за счёт спонсорских средств организует устройство асфальто-бетонного покрытия площадки и её ограждение по периметру. Но объем работ оказался слишком велик для муниципального образования, дело затянулось, поэтому завершающие работы по асфальтированию, возведению ограды, освещения также взял на себя Фонд Александра Прокопьева. На это было выделено дополнительное финансирование.

Глава администрации Новоалтайска Сергей Еремеев посетовал, что произошла задержка – подвела погода, да и метод народной стройки оказался не прост. Он поблагодарил Александра Прокопьева за выполнение и перевыполнение взятых на себя обязательств и высказал надежду, что администрация города и предприниматели сделают всё, чтобы дети больше занимались спортом и росли здоровыми.