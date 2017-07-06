Фонд кино требует 50 млн рублей от продюсеров фильма "Защитники"

Напомним, фильм "Защитники" вышел в прокат в феврале этого года. Производственный бюджет кинокартины составил 380 млн рублей. Продюсеры планировали, что касса фильма составит около 1 млрд рублей. Однако в России и странах СНГ он собрал только 282,8 млн рублей.

Часть денег на производство картины компания Enjoy Movies получила от Фонда кино на условиях 100%-ного возврата после выхода фильма в прокат. Но из-за того, что банковские счета Enjoy Movies были заблокированы по требованию Федеральной налоговой службы, компания не смогла вовремя перечислить фонду 50 млн рублей, ранее говорила гендиректор компании Ангелина Павличенко.

Ранее счета Enjoy Movies были заблокированы в начале апреля после того, как ФНС проверила компанию и доначислила ей 71 млн руб. налога на прибыль. В конце июня Арбитражный суд Москвы признал, что налог был доначислен неправильно и ФНС должна вернуть списанные средства. По данным сайт ФНС, счета компании остаются заблокированными.

Справка

Enjoy Movies была создана в 2010 и является одной из крупнейших кинокомпаний в России. Она известна по фильмам "Беременный" (2011), "Мамы" (2011), "Тот еще Карлсон" (2012), "Чемпионы" (2014), "Мафия: Игра на выживание" (2016) и "Землетрясение" (2016), "Защитники" (2017).