Фонд социального содействия на Алтае выдаст 200-тысячный грант школам

Конкурс объявил Фонд социального содействия Александра Прокопьева. Прием заявок уже завершился, и первые 12 лучших проектов в этом году получат гранты по 200 тысяч рублей каждый. В последующие годы работа со школьными проектами продолжится.

Выбрать победителя в бийском конкурсе оказалось нелегко, так как все представленные работы весьма интересны и значимы.

Александр Прокопьев,

депутат Госдумы:

Каждый проект важен по-своему, и поэтому решение было принимать непросто. Все проекты реальные, нужные, интересные.

Депутат обратил внимание на проект Православной школы Бийска – центр каллиграфии. Ученики на уроках каллиграфии осваивают современное курсивное письмо, уставное и вязь.

Работа, которую делали три ученицы школы, стала лучшей среди 20 тысяч работ со всего мира. На грант школа планирует открыть центр каллиграфии с музеем. Здесь будут проходить мастер-классы и семинары.

Стоит отметить, что фонд был основан всего два года назад. И только за первый год работы из бюджета фонда было выделено более 37 миллионов рублей на различные проекты, реализованные в Алтайском крае. А с 2017 года Фонд Александра Прокопьева перешел на грантовую поддержку.

В мае фонд дал старт еще одному масштабному проекту – "Детский сад-2017", который призван помочь дошкольным образовательным учреждениям реализовать свои планы.

Теперь получить финансовую поддержку в размере до 50 тысяч рублей могут 110 сельских детских садов. Причем каждый детский сад при желании сможет участвовать в конкурсе с несколькими проектами, отвечающими номинациям ("инновационная площадка", "патриотическое воспитание", "спорт", "образовательная среда").

Александр Прокопьев,

депутат Госдумы:

Проект по детским садам может быть рассчитан примерно на три года. Он масштабный, потому что мы хотим охватить как можно больше дошкольных учреждений.

Организатор конкурса: Фонд социального содействия Александра Прокопьева. Срок проведения конкурса: 01.03.17 г. - 30.09.17 г. Подробную информацию об организаторе, правилах проведения конкурса, сроках - на сайте prokopievfond.ru