"ФорБанк" уведомляет о реорганизации

В результате реорганизации в форме присоединения все права и обязанности АО "НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" переходят к АО КБ "ФорБанк" в соответствии с передаточным актом.

Реорганизация осуществляется в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. Реорганизация считается завершенной с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО "НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК".

Дополнительную информацию можно получить по месту нахождения АО КБ "ФорБанк" по адресу: 107140, г. Москва, ул. Нижн. Красносельская, д. 5, стр. 5, или по телефону (499) 705-86-97.

С сообщением пресс-службы Центрального банка Российской Федерации можно ознакомиться здесь.