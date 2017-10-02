"ФорБанк" уведомляет о реорганизации

Акционерное общество коммерческий банк "ФорБанк" (АО КБ "ФорБанк") уведомляет о том, что 11 сентября 2017 года внеочередным общим собранием акционеров АО КБ "ФорБанк" принято решение (протокол № 02 от 12 сентября 2017 года) о реорганизации АО КБ "ФорБанк" в форме присоединения к нему АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" (АО "НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК").
В результате реорганизации в форме присоединения все права и обязанности АО "НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" переходят к АО КБ "ФорБанк" в соответствии с передаточным актом.
Реорганизация осуществляется в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. Реорганизация считается завершенной с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО "НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК".
Дополнительную информацию можно получить по месту нахождения АО КБ "ФорБанк" по адресу: 107140, г. Москва, ул. Нижн. Красносельская, д. 5, стр. 5, или по телефону (499) 705-86-97.
С сообщением пресс-службы Центрального банка Российской Федерации можно ознакомиться здесь.