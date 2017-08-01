Forbes назвал самого богатого бизнесмена России

Владелец "Северстали" Алексей Мордашов стал самым богатым бизнесменом России в рейтинге Forbes Real Time. Его состояние оценивается в $16,8 млрд, пишет "Коммерсантъ".
Мордашов обошел в рейтинге владельца "Новатэка" Леонида Михельсона. Состояние Михельсона в данный момент составляет $16,2 млрд. Это на $2,2 млрд меньше, чем в рейтинге 2017 года ($18,4 млрд).
Третье место в рейтинге как и в прошлом году занимает владелец НЛМК Владимир Лисин (состояние —$16,1 млрд). На четвертом месте — владелец "Альфа-групп" Михаил Фридман ($14,7 млрд), на пятом — сооснователь "Металлоинвеста" Алишер Усманов ($14,6 млрд). В первую десятку также вошли — владелец частной инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко ($13,9) , владелец "Интерроса" Владимир Потанин ($13,5 млрд), глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($12,9 млрд), глава совета директоров "Реновы" Виктор Вексельберг ($12,9 млрд), бенефициар "Еврохима" Андрей Мельниченко ($12,7 млрд).
В апреле Forbes обнародовал ежегодный рейтинг 200 богатейших предпринимателей России. Его возглавил Леонид Михельсон, а Алексей Мордашов тогда занял второе место.
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