Forbes назвал самого богатого бизнесмена России

Мордашов обошел в рейтинге владельца "Новатэка" Леонида Михельсона. Состояние Михельсона в данный момент составляет $16,2 млрд. Это на $2,2 млрд меньше, чем в рейтинге 2017 года ($18,4 млрд).

Третье место в рейтинге как и в прошлом году занимает владелец НЛМК Владимир Лисин (состояние —$16,1 млрд). На четвертом месте — владелец "Альфа-групп" Михаил Фридман ($14,7 млрд), на пятом — сооснователь "Металлоинвеста" Алишер Усманов ($14,6 млрд). В первую десятку также вошли — владелец частной инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко ($13,9) , владелец "Интерроса" Владимир Потанин ($13,5 млрд), глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($12,9 млрд), глава совета директоров "Реновы" Виктор Вексельберг ($12,9 млрд), бенефициар "Еврохима" Андрей Мельниченко ($12,7 млрд).

В апреле Forbes обнародовал ежегодный рейтинг 200 богатейших предпринимателей России. Его возглавил Леонид Михельсон, а Алексей Мордашов тогда занял второе место.