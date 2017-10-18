Forbes снова включил "Марию-Ра" в рейтинг крупнейших компаний России

"Мария-Ра" заняла 106-е место в списке крупнейших частных компаний России. Как и год назад, компания оказалась на 106 месте, однако за это время нарастила выручку на 9,9 млрд. рублей до 76.3 млрд. рублей.
"Мария-Ра" оказалась единственной алтайской компанией в рейтинге. В него включены предприятия, в капитале которых государство и иностранные совладельцы участвуют не более чем на 50%.
Лидерами рейтинга стали "Лукойл", "Магнит" и X5 Retail Group.
Ранее Forbes оценил состояние барнаульской семьи Ракшиных в $310 млн. Это около 18 млрд. рублей по текущему курсу ЦБ. По оценкам издания, владельцы сети "Мария-Ра" являются самой богатой семьей в регионе.
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