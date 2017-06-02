«Форум развития Рубцовска» привлечет в город серьезные дополнительные силы и средства.

В нем приняли участие Председатель краевого Законодательного собрания Александр Романенко, депутат Госдумы от Рубцовского избирательного округа Виктор Зобнев, глава администрации города Дмитрий Фельдман, депутаты городского Совета от фракции "Единая Россия" и представители местного отделения партии. Также присутствовали директора организаций и предприятий города, известные предприниматели и представители общественности.

Участники заседания обсудили вопросы подготовки мероприятия. Уже сегодня известно, что на площадках Форума выступят эксперты как регионального, так и федерального уровней. Главная задача - разработка методов оздоровления социально-экономической ситуации и комплексной модернизации городского хозяйства. Также, одним из важных мероприятий в преддверии Форума станет работа по организации в Рубцовске территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), которая планомерно ведется по инициативе местного отделения Партии "Единая Россия".

Открыл заседание Виктор Зобнев. Он отметил, что необходимость системных перемен в Рубцовске назрела давно.

Виктор Зобнев,

депутат Госдумы от Рубцовского избирательного округа

"В городе менялись управленческие команды и подходы, но к качественному изменению ситуации в городском хозяйстве это, к сожалению, не привело. Состояние дорожной инфраструктуры и коммунальных сетей постепенно ухудшалось, в итоге возникла необходимость масштабной реконструкции дорожной и инженерной инфраструктуры, полном техническом перевооружении городских коммунальных служб, срочном поиске и замене ресурсоснабжающей организации в сфере теплоэнергетики, - заявил депутат. - Город рисковал войти в затяжной период существования в условиях перманентной чрезвычайной ситуации. Подъем грунтовых вод и подтопление жилых домов еще более обострили проблемы".

Виктор Зобнев уверен, ситуацию можно и нужно менять. По факту это уже происходит на практике.

Виктор Зобнев,

депутат Госдумы от Рубцовского избирательного округа

"Для координации этой работы и повышения ее эффективности необходимо изыскать и привлечь в город серьезные дополнительные силы и средства: материальные, организационные, человеческие. "Форум развития Рубцовска" направлен на решение именно этих задач".

Думца поддержали в Региональном отделении "Единой России". Секретарь реготделения Александр Романенко отметил, что Форум станет отправной точкой для старта долгожданных перемен в жизни Рубцовска. Это по силам инициировать самим горожанам при поддержке "Единой России". По его словам, более 10 тысяч рубцовчан уже откликнулись на предложение местного отделения партии поставить свою подпись в поддержку создания в Рубцовске территории опережающего социально-экономического развития.