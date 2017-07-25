Чем удивят организаторы автофестиваля Parkking 2017

Дневная часть начнётся в 12.00 в парке "Арлекино" по адресу: ул. Георгия Исакова, 149-а. Вход для всех гостей свободный, без возрастных ограничений.

Каждый год организаторы стараются чем-то удивить, и этот год не стал исключением!

Во время дневной части вся территория парка превратится в большую автовыставку, которая будет поделена на разные зоны:

тюнинг авто/стайлинг, аэрография, внутренний тюнинг;

автозвук;

прокачанные внедорожники;

"дальнобои" (без прицепов);

лимузины;

ретрозона;

мотозона;

кабриолеты/спорткупе.

Пока гости будут рассматривать автомобили, участники фестиваля (автоклубы) презентуют свои визитные карточки, видео и творчески оформленные зоны, по итогам которых определят победителей.

Помимо большой выставки автомобилей, на фестивальной поляне в парке "Арлекино" компания "Мастер Шеф Дубаи" будет выпекать из пиццы громадный логотип фестиваля PARKKING. После официального открытия и презентации пиццей накормят бесплатно более 1 000 гостей фестиваля. За реализацию такой сложной задачи взялся сам шеф-повар Алиев Эльнур и его лучшая команда (компания "Мастер Шеф Дубаи").

Компания "Makk. Автомагазин. Сервис" 29 июля на дневной части автофестиваля познакомит гостей с уникальной продукцией компании MANN-FILTER.

Среди гостей в течение дня будут разыграны сертификаты на бесплатное приобретение масляного фильтра MANN-FILTER, а также будет проведена бесплатная диагностика аккумуляторов в автомобилях, по итогам которой технический специалист компании выдаст заключение о его состоянии.

Помимо розыгрышей, во время фестиваля будет проведена автовикторина, победителей которой ждут сертификаты на бесплатную диагностику машины по 55 параметрам!*

Также на дневной части "Автоцентр Renault Алтай" презентует новый Renault KOLEOS. Renault KOLEOS – это премиальный полноприводный кроссовер, вобравший в себя лучшие решения современного дизайна и инновационное оборудование! Этот автомобиль подарит Вам новый уровень безопасности, комфорта и удовольствия от вождения в любых погодных и дорожных условиях.

Внушительные пропорции, стремительные линии кузова и полностью светодиодная оптика Pure Vision отражают яркую харизматичную внешность нового Renault KOLEOS.

Что же касается инновационного оборудования, то новый Renault KOLEOS обладает мультимедийной системой R-LINK 2, системой интеллектуальной помощи на дорогах, а также функциями, созданными специально для вашего комфорта и безопасности.

Откройте для себя новые горизонты вместе с новым Renault KOLEOS!

Пройти тест-драйв новинки возможно в "Автоцентре Renault Алтай" по адресу: ул. Мамонтова, 25, телефон: 8 (3852) 222-000.

Отдельное внимание на фестивале стоит уделить компании "Триал" и её большой выставочной зоне.

Ведь "Триал" - это не только контрактные запчасти для легковых автомобилей и сертифицированный автосервис, это и официальный дилер грузовых автомобилей и спецтехники известных мировых брендов: Iveco, Isuzu, Mitsubishi Fuso, Jac, TCM, а также магазин оригинальных запчастей для грузовых автомобилей.

На автофестивале PARKKING 29 июля в парке "Арлекино" компания "Триал" представит модели нового поколения: IVECO TRAKKER, IVECO STRALIS, ISUZU ELF.

У гостей будет уникальная возможность познакомиться с грузовиками, сфотографироваться с ними и получить необходимую консультацию специалистов.

Более подробную информацию об автомобилях Iveco, Isuzu, Mitsubishi Fuso, Jac, TCM вы можете получить у официального дилера по тел.: 8 (3852) 36-09-05.

Представители компании Totachi на автофестивале PARKKING в Барнауле представят большую бренд-зону, на которой все гости смогут ознакомиться с продукцией и получить ответы на свои вопросы.

В 1998 году группа японских инженеров-химиков основала Totachi Industrial Co., Ltd. Japan. Сегодня компания разрабатывает и производит моторные масла, спецжидкости, автомобильные фильтры и аккумуляторы для автомобильного транспорта и индустриального сегмента рынка. Во время фестиваля на главной сцене будут разыграны призы от компании Totachi и сразу вручены победителям!

Помимо многочисленных выставочных автомобильных зон, в парке "Арлекино" будет организована фитнес-зона, на которой пройдёт тренировка с профессиональными тренерами фитнес-сети К2 sport.

А еще во время мероприятия будут работать все аттракционы, чтобы жители и гости смогли великолепно провести свой выходной день!

Дневная часть закончится в 17.00. А уже в 22.00 на пляже "Водный мир" (Правобережный тракт, 39-а) начнётся вторая часть фестиваля – крупнейший танцевальный "опен эйр" на Алтае, во время которого все гости увидят красочное световое шоу. Изюминкой ночи станет выступление приглашённых музыкантов: DaBoom Sound & проект Pushka, музыкальный проект Protector ID и спецгость Bass King (г. Санкт-Петербург).

Ночью на пляже "Водный мир" на построенной многоэтажной сцене выступят роботы-трансформеры! А финалом автомобильной вечеринки станет пиротехническое шоу от компании "ПИРОМАН" под руководством Евгения Кулешова.

Ограничение по возрасту: 18+. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность. Билеты в продаже через kassy.ru. Предпродажа - 300 руб., с 26 июля и на входе в день фестиваля — 500 руб.**

Организаторы PARKKING 2017:

Интернет-сообщество Barnaul 22

Проект DaBoomSound

Проект Garage402

Информационная поддержка:

Телеканал "Катунь 24"

Радиостанция DFM

Журнал "Автограф"

Подробная программа фестиваля на официальном сайте: parkking.club

Открыта горячая линия по всем вопросам: 8 (3852) 60-93-91.

Билеты на ночную часть в kassy.ru или по тел: 72-00-00.

*Организатор розыгрыша ИП Терещенко И.А. Розыгрыш состоится 29 июля 2017 г. Подробную информацию о правилах проведения розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте www.akb22.ru. **Информация действительна на момент публикации.