Фотофакты. Карлин пообещал не одевать детей в мешки, а чиновникам пригрозил розгами

Губернатор Алтайского края Александр Карлин 1 июня, во время вручения новых автомобилей педиатрам региона, поздравил всех с международным днем защиты детей. Детям он традиционно пожелал здоровья и счастья, а вот взрослым подчиненным, которые не будут его слушать, пригрозил ремнями и розгами.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Поздравляю вас с международным днем защиты детей. Я не хочу сказать, что вы дети, но если где-то надо будет — защищу. А если надо — и накажу. Я уже подумываю иногда насчет ремней и розог. Потому что как еще объяснять?!
Такие мысли глава региона высказал после того, как посетил фестиваль "Алтайский край — территория детства" и выставку-ярмарку детских товаров от алтайских производителей. Теперь он уверен, что и размерный ряд, и цветовая гамма одежды способствуют тому, чтобы школьники одевались в "алтайское", а не покупали у иногородних "лоточников" плохие вещи.
"Это же какие-то мешки из которых торчат нитки и все висит! Сейчас у нас самих все есть. Посмотрите: от носочков до верхней одежды на любой возраст и все от алтайских производителей", — сказал губернатор.
После этих слов Карлин обратился к директорам школ.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Вот если узнаю, что кто-то там за комиссионные организует этим лоточницам заказы, пусть будет хоть трижды заслуженный — избавлюсь мигом. Потому что многократно предупреждали. Вот увижу ребенка непонятно во что одетого — буду разбираться!
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