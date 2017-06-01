Фотофакты. Карлин пообещал не одевать детей в мешки, а чиновникам пригрозил розгами

Губернатор Александр Карлин поздравил с Днем защиты детей. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Губернатор Александр Карлин поздравил с Днем защиты детей. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Губернатор Александр Карлин поздравил с Днем защиты детей. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Губернатор Александр Карлин поздравил с Днем защиты детей. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Губернатор Александр Карлин поздравил с Днем защиты детей. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Губернатор Александр Карлин поздравил с Днем защиты детей. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Губернатор Александр Карлин поздравил с Днем защиты детей. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Губернатор Александр Карлин поздравил с Днем защиты детей. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Губернатор Александр Карлин поздравил с Днем защиты детей. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Губернатор Александр Карлин поздравил с Днем защиты детей. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Губернатор Александр Карлин поздравил с Днем защиты детей. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Губернатор Александр Карлин поздравил с Днем защиты детей. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Губернатор Александр Карлин поздравил с Днем защиты детей. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Губернатор Александр Карлин поздравил с Днем защиты детей. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Губернатор Александр Карлин поздравил с Днем защиты детей. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Губернатор Александр Карлин поздравил с Днем защиты детей. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Губернатор Александр Карлин поздравил с Днем защиты детей. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Поздравляю вас с международным днем защиты детей. Я не хочу сказать, что вы дети, но если где-то надо будет — защищу. А если надо — и накажу. Я уже подумываю иногда насчет ремней и розог. Потому что как еще объяснять?!

Такие мысли глава региона высказал после того, как посетил фестиваль "Алтайский край — территория детства" и выставку-ярмарку детских товаров от алтайских производителей. Теперь он уверен, что и размерный ряд, и цветовая гамма одежды способствуют тому, чтобы школьники одевались в "алтайское", а не покупали у иногородних "лоточников" плохие вещи.

"Это же какие-то мешки из которых торчат нитки и все висит! Сейчас у нас самих все есть. Посмотрите: от носочков до верхней одежды на любой возраст и все от алтайских производителей", — сказал губернатор.

После этих слов Карлин обратился к директорам школ.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края: