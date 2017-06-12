Россия уничтожила боевые запасы отравляющего газа зарин

Россия продолжает уничтожать запасы химического оружия. Накануне начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин сообщил "Интрефаксу", что все хранившиеся запасы зарина уничтожены.
Боевое отравляющее вещество зарин уничтожено в рамках обязательства по международной Конвенции о запрещении химического оружия. Мероприятие было запланировано федеральной целевой программой "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации". "Мы полностью уничтожили еще один вид отравляющих веществ - зарин", - сказал Капашин в понедельник 12 июня изданию.
Генерал-полковник напомнил, что ранее Россия уже уничтожила все имевшиеся запасы иприта и зомана. По его словам, на сегодняшний день Россия уничтожила 98,9% запасов отравляющих веществ - 39,5 тыс. тонн из имевшихся 40 тыс.
Ранее сообщалось, что процесс уничтожения химоружия в России должен завершиться осенью текущего года.
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