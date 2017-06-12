Россия уничтожила боевые запасы отравляющего газа зарин

Боевое отравляющее вещество зарин уничтожено в рамках обязательства по международной Конвенции о запрещении химического оружия. Мероприятие было запланировано федеральной целевой программой "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации". "Мы полностью уничтожили еще один вид отравляющих веществ - зарин", - сказал Капашин в понедельник 12 июня изданию.

Генерал-полковник напомнил, что ранее Россия уже уничтожила все имевшиеся запасы иприта и зомана. По его словам, на сегодняшний день Россия уничтожила 98,9% запасов отравляющих веществ - 39,5 тыс. тонн из имевшихся 40 тыс.

Ранее сообщалось, что процесс уничтожения химоружия в России должен завершиться осенью текущего года.