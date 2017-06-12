Фотофакиты. ЛДПР провел флеш-моб с коммунальным юмором

Флеш-моб партии ЛДПР. Фото: ЛДПР. Флеш-моб партии ЛДПР. Фото: ЛДПР. Флеш-моб партии ЛДПР. Фото: ЛДПР. Флеш-моб партии ЛДПР. Фото: ЛДПР.

Сюжет флеш-моба пришел из практики работы партии с гражданами, сообщает ее пресс-служба. Активисты партии выбрали из всего потока жалоб несколько УК, к которым больше всего претензий, и взяли в руки таблички с их названием. За ними гналась "ответственность" и всех подгонял партиец с флагом.



Импровизированный побег управляющих компаний в честь Дня России призван показать, что без порядка в ЖКХ и других социально- важных сферах государство никогда не сможет стать по-настоящему сильным, подчеркнула в пресс-служба партии.