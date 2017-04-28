Фотофакт. Дженнифер Лопес пришла на премию в сетчатом платье без нижнего белья

47-летняя голливудская звезда продемонстрировала публике, что по-прежнему находится в отличной форме, удивив поклонников нескромным нарядом, передает "Рен-ТВ".

Thank you to all the fans!!! Gracias a todos Los fans!!! Los quiero ❤️❤️❤️ #Mirate #LatinBillboards2017 @latinbillboards Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Апр 27 2017 в 7:21 PDT

Позже пост со снимком с церемонии Джей Ло опубликовала на своей страничке в Instagram, поблагодарив многочисленных фанатов, ответивших ей благодарностью, пишет ura.ru.