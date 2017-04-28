Фотофакт. Дженнифер Лопес пришла на премию в сетчатом платье без нижнего белья

Актриса и певица 47-летняя Дженнифер Лопес появилась на церемонии вручения музыкальной премии от Billboard в сетчатом платье без нижнего белья.
47-летняя голливудская звезда продемонстрировала публике, что по-прежнему находится в отличной форме, удивив поклонников нескромным нарядом, передает "Рен-ТВ".
Позже пост со снимком с церемонии Джей Ло опубликовала на своей страничке в Instagram, поблагодарив многочисленных фанатов, ответивших ей благодарностью, пишет ura.ru.
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