Фотофакт. Мальчик притворился спящим в сугробе при виде делегации во главе с Володиным

В сети появилась фотография, на которой мальчик притворился спящим на снегу при виде делегации во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.
"Ребенок на детской площадке в Старо-Татарской слободе притворился спящим, увидев большую делегацию во главе с Рустамом Миннихановым", — подписано фото.
В комментариях к нему пользователи переживают о здоровье ребенка и удивляются, как президентская охрана допустила, чтобы малыш оказался в непосредственной близости к правительственной делегации.
"Не замерз бы! Как он туда пробрался-то, куда охрана смотрела? Обычно ведь мышь не проскочит", — сказано в одном из комментариев.
Володин посетил 13 февраля Казань с рабочим визитом. Вместе с Миннихановым и другим представителями властей Татарстана он побывал в Старо-Татарской слободе, где делегация осмотрела исторические объекты, пишет Lenta.ru.
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