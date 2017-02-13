Фотофакт. Мальчик притворился спящим в сугробе при виде делегации во главе с Володиным

"Ребенок на детской площадке в Старо-Татарской слободе притворился спящим, увидев большую делегацию во главе с Рустамом Миннихановым", — подписано фото.

#ФотоДня Ребенок на детской площадке в Старо-татарской слободе притворился спящим, увидев большую делегацию во главе с Рустамом Миннихановым.) фото http://www.tatar-inform.ru Публикация от Афиша, новости Казань (@kazan_afisha_news) Фев 13 2017 в 6:41 PST

В комментариях к нему пользователи переживают о здоровье ребенка и удивляются, как президентская охрана допустила, чтобы малыш оказался в непосредственной близости к правительственной делегации.

"Не замерз бы! Как он туда пробрался-то, куда охрана смотрела? Обычно ведь мышь не проскочит", — сказано в одном из комментариев.

Володин посетил 13 февраля Казань с рабочим визитом. Вместе с Миннихановым и другим представителями властей Татарстана он побывал в Старо-Татарской слободе, где делегация осмотрела исторические объекты, пишет Lenta.ru.