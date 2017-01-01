Около 14 часов с трассы "Барнаул — Бийск" вылетел грузовик и перевернулся, сообщили подписчики сообщества Barnaul 22. По словам очевидцев, авария произошла в районе Новоалтайска
На трассе Барнаул-Бийск перевернулся грузовик. Фото: vk.com/barneos22.
На трассе Барнаул-Бийск перевернулся грузовик. Фото: vk.com/barneos22.
ДТП с грузовиком. Фото: Александр Семин в vk.com/barneos22.
Судя по фото, грузовой автомобиль сначала выехал на встречную полосу, а затем съехал на обочину и перевернулся. Автор поста сообщает, что на этом участке трассы "очень скользко".
Напомним, только в Барнауле произошло за полдня больше 50 ДТП. В регионе действует штормовое предупреждение, закрыты две трассы. Водителей просят отказаться от дальних поездок в связи с непогодой.
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