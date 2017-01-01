На трассе Барнаул-Бийск перевернулся грузовик. Фото: vk.com/barneos22. На трассе Барнаул-Бийск перевернулся грузовик. Фото: vk.com/barneos22. ДТП с грузовиком. Фото: Александр Семин в vk.com/barneos22.

Судя по фото, грузовой автомобиль сначала выехал на встречную полосу, а затем съехал на обочину и перевернулся. Автор поста сообщает, что на этом участке трассы "очень скользко".

Напомним, только в Барнауле произошло за полдня больше 50 ДТП. В регионе действует штормовое предупреждение, закрыты две трассы. Водителей просят отказаться от дальних поездок в связи с непогодой.