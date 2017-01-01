Фотофакт. Названа самая популярная фотография в истории Instagram

Накануне Бейонсе опубликовала фотографию, в подписи к которой сообщила, что беременна и ждет двойню.

"Мы хотели бы поделиться своей любовью и счастьем. Мы невероятно рады, что наша семья станет на двух человек больше, и мы благодарим вас за добрые пожелания", — написала певица под снимком.

К настоящему моменту фотография набрала более 9 млн "лайков" и стала, таким образом, самой популярной фотографией в истории Instagram. Предыдущий рекорд в 6 млн "нравится" принадлежал певице Селене Гомес.