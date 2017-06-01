Фотофакт. Обама приобрел дом в Вашингтоне за 8 млн долларов

Бывший президент США Барак Обама выкупил арендуемый своей семьей дом в столице страны.
Речь идет об особняке с восемью спальнями и девятью ванными.
The Obamas just bought their rental home in Washington https://t.co/z2jhCKwkUz— Washington Post (@washingtonpost) 31 мая 2017 г.
Стоимость приобретения — $8,1 млн.
Обама с женой Мишель и двумя дочерьми не планирует переезжать как минимум в течение еще двух лет, по причине того младшая из девочек Саша, учится в расположенной поблизости школе, пишет "Росбалт".
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