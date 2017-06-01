Фотофакт. Обама приобрел дом в Вашингтоне за 8 млн долларов

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Сегодня, 17:56.
Жизнь

Бывший президент США Барак Обама выкупил арендуемый своей семьей дом в столице страны.

Барак Обама.
Барак Обама. Фото: Official White House(www.whitehouse.gov), by Pete Souza.

Речь идет об особняке с восемью спальнями и девятью ванными.

Стоимость приобретения — $8,1 млн.

Обама с женой Мишель и двумя дочерьми не планирует переезжать как минимум в течение еще двух лет, по причине того младшая из девочек Саша, учится в расположенной поблизости школе, пишет "Росбалт".

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