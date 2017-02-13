Фотофакт. Песков в красных штанах вновь взбудоражил сеть

"В воскресенье не сидим без дела! Папина помощница!", "Началась очередная трудовая неделя!" — так Навка прокомментировала снимок.

Началась очередная трудовая неделя! Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Фев 12 2017 в 11:16 PST

Но пользователи обратили внимание не на маленькую дочь Татьяны, а на красные штаны Пескова.

Ранее в одном из интервью Татьяна Навка призналась, что сама подарила мужу штаны, которые так активно обсуждали в интернете в прошлом году. Тогда очевидцы сняли Дмитрия Пескова на одном из московских автосервисов. И вот теперь официальный представитель Кремля вновь взбудоражил подписчиков соцсетей своими красными штанами. Год назад в соцсетях стал популярен снимок, на котором Песков запечатлен в красных штанах, уггах и джемпере, пишет informing.ru.