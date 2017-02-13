Фотофакт. Песков в красных штанах вновь взбудоражил сеть

Татьяна Навка выложила в Instagram фотографию с мужем Дмитрием Песковым и младшей дочерью, двухлетней Надеждой. На снимках они занимаются уборкой двора.
"В воскресенье не сидим без дела! Папина помощница!", "Началась очередная трудовая неделя!" — так Навка прокомментировала снимок.
Но пользователи обратили внимание не на маленькую дочь Татьяны, а на красные штаны Пескова.
Ранее в одном из интервью Татьяна Навка призналась, что сама подарила мужу штаны, которые так активно обсуждали в интернете в прошлом году. Тогда очевидцы сняли Дмитрия Пескова на одном из московских автосервисов. И вот теперь официальный представитель Кремля вновь взбудоражил подписчиков соцсетей своими красными штанами. Год назад в соцсетях стал популярен снимок, на котором Песков запечатлен в красных штанах, уггах и джемпере, пишет informing.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.