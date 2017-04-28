Фотофакт. У алтайского депутата Шаргунова в Москве подожгли квартиру с иконами

Отец депутата-коммуниста, находившийся во время пожара в квартире, чудом спасся, сообщил сам Шаргунов у себя на странице в Facebook. Депутат не хотел распространяться о пожаре, но так как информация просочилась в СМИ, он решил рассказать подробности.

Сергей Шаргунов,

депутат Госдумы:

Огонь пошел с балкона на 7 этаже. Возможно, разбили стекло и что-то закинули. Чудом спасся отец. Сгорели вещи, картины, обгорели иконы. Пожарные успели спасти две другие комнаты.

Депутат надеется, что правоохранительные органы проведут добросовестное расследование.

По словам политика, это случилось на следующий день после голосования в Госдуме в первом чтении закона о реновации, то есть, по поводу сноса хрущевок в Москве. Сам Шаргунов голосовал против этого закона. То есть, пожар произошел 22 апреля, так как законопроект о реновации депутаты ГД рассматривали в минувшую пятницу, 21 апреля. Тогда в первом чтении законопроект о сносе хрущевок в столице думцы одобрили. Против вместе с Сергеем Шаргуновым голосовали депутаты от "Справедливой России" Галина Хованская, Валерий Газзаев и Вадим Белоусов.