Фотофакт. В Барнауле автомобиль врезался в столб, он упал и перекрыл проезжую часть

В середине дня, 18 июня, в Барнауле легковой автомобиль врезался в столб недалеко от перекрестка ул. Телефонная и ул. Антона Петрова. Столб упал и полностью перекрыл движение по проезжей части, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.

Другие подробности происшествия пока не известны.