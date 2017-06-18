Фотофакт. В Барнауле автомобиль врезался в столб, он упал и перекрыл проезжую часть

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Происшествия

В середине дня, 18 июня, в Барнауле легковой автомобиль врезался в столб недалеко от перекрестка ул. Телефонная и ул. Антона Петрова. Столб упал и полностью перекрыл движение по проезжей части, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.

Автомобиль врезался в столб в Барнауле.
Автомобиль врезался в столб в Барнауле. Фото: https://vk.com/barneos22.

Другие подробности происшествия пока не известны. 

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