Фотофакт. В Барнауле на пешеходном переходе автобус сбил женщину

5 февраля в районе 11.00 в Барнауле произошло ДТП на А.Петрова, в районе остановки "Стоматологическая поликлиника".
Водитель автобуса сбил пожилую женщину на пешеходном переходе.
"Осталась жива", сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. Сбивший автобус выехал на трамвайные пути, при этом врезался в дорожный знак.
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