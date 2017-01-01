Фотофакт. В Барнауле на пешеходном переходе автобус сбил женщину

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Происшествия

5 февраля в районе 11.00 в Барнауле произошло ДТП на А.Петрова, в районе остановки "Стоматологическая поликлиника".

ДТП в Барнауле на ул. А.Петрова.
ДТП в Барнауле на ул. А.Петрова. Фото: Наталья Калинина, Barnaul 22.

Водитель автобуса сбил пожилую женщину на пешеходном переходе.

"Осталась жива", сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. Сбивший автобус выехал на трамвайные пути, при этом врезался в дорожный знак.

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