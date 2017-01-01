Фотофакт. В Барнауле полиция и администрация разогнали торговцев банными вениками

Специалисты комитета по развитию предпринимательства и потребительскому рынку администрации Центрального района и сотрудники отдела полиции пресекли стихийную торговлю на ул. Аванесова. Участники рейда остановили незаконную продажу банных веников вблизи аллеи ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает мэрия.
Очередной рейд проходил в нагорной части Барнаула, где специалисты проинспектировали улицу Аванесова и Змеиногорский тракт. На четверых нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии).
На следующих рейдовых мероприятиях специалисты обследуют площадь Спартака и другое излюбленное место торговцев — пересечение улицы Кутузова и шоссе Ленточный бор. Сотрудники правоохранительных органов имеют право доставить лицо, в отношении которого необходимо составить протокол об административных правонарушениях, в отдел полиции.
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