Фотофакт. В Барнауле полиция и администрация разогнали торговцев банными вениками

Очередной рейд проходил в нагорной части Барнаула, где специалисты проинспектировали улицу Аванесова и Змеиногорский тракт. На четверых нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии).

На следующих рейдовых мероприятиях специалисты обследуют площадь Спартака и другое излюбленное место торговцев — пересечение улицы Кутузова и шоссе Ленточный бор. Сотрудники правоохранительных органов имеют право доставить лицо, в отношении которого необходимо составить протокол об административных правонарушениях, в отдел полиции.