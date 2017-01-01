Фотофакт. В Барнауле полиция и администрация разогнали торговцев банными вениками

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Сегодня, 14:22.
Жизнь

Специалисты комитета по развитию предпринимательства и потребительскому рынку администрации Центрального района и сотрудники отдела полиции пресекли стихийную торговлю на ул. Аванесова. Участники рейда остановили незаконную продажу банных веников вблизи аллеи ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает мэрия.

Стихийная торговля банными вениками.
Стихийная торговля банными вениками. Фото: barnaul.org.

Очередной рейд проходил в нагорной части Барнаула, где специалисты проинспектировали улицу Аванесова и Змеиногорский тракт. На четверых нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии).

На следующих рейдовых мероприятиях специалисты обследуют площадь Спартака и другое излюбленное место торговцев — пересечение улицы Кутузова и шоссе Ленточный бор. Сотрудники правоохранительных органов имеют право доставить лицо, в отношении которого необходимо составить протокол об административных правонарушениях, в отдел полиции.

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