Фотофакт. В барнаульской трёхэтажке обрушилась часть стены

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Сегодня, 18:56.
Происшествия

Ночью в Барнауле в доме по адресу ул. Кутузова, 12 произошло обрушение кирпичной кладки на первом этаже. Об этом в Barnaul 22 сообщил горожанин Дмитрий Бондарев.

Обрушение стены на ул. Кутузова, 12.
Обрушение стены на ул. Кутузова, 12. Фото: Дмитрий Бондарев в vk.com/barneos22.

Дмитрий Бондарев:

По стене вверх пошла трещина. УК ООО "Трест", обслуживающая дом, год не регистрировала жалобы по поводу выдавливания кирпичей. И вот на этой неделе случился закономерный итог — начала стена вываливаться.

Аналогичный случай ранее произошел в соседнем доме — на ул. Кутузова, 14. За весну жители Барнаула и Бийска пожаловались на десятки подобных ситуаций.

В случае бездействия УК необходимо обращаться с жалобой в вышестоящие инстанции — комитет ЖКХ Барнаула, Государственную инспекцию Алтайского края либо в прокуратуру.

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