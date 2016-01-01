Фотофакт. В Сибири военный грузовик провалился под лед на реке

На реке Томь 24 декабря частично ушел под воду грузовик, принадлежащий военным. Как сообщает Амурская служба новостей, происшествие случилось возле села Бочкаревка Серышевского района.
На фотографии видно, что под лед провалились передние колеса. На помощь попавшим в беду подоспели военные. Грузовик достали из ледяного плена.
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