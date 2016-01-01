Фотофакт. В Сибири военный грузовик провалился под лед на реке

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Сегодня, 10:57.
Происшествия

На реке Томь 24 декабря частично ушел под воду грузовик, принадлежащий военным. Как сообщает Амурская служба новостей, происшествие случилось возле села Бочкаревка Серышевского района.

Военный грузовик провалился в Томь.
Военный грузовик провалился в Томь. Фото: asn24.ru.

На фотографии видно, что под лед провалились передние колеса. На помощь попавшим в беду подоспели военные. Грузовик достали из ледяного плена.

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