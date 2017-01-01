Фотофакт. В столовой российского МИДа переименовали котлету по-киевски

759
Сегодня, 12:06.
Политика

Московский журналист The New York Times Иван Нечепуренко опубликовал в своем микроблоге фотографию из столовой МИДа РФ, где котлету по-киевски переименовали в котлету по-крымски.

В столовой.
В столовой. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Интересно, что в надписи отсутствует необходимый по правилам русского языка дефис.

Точной версии происхождения котлеты по-киевски не существует: согласно разным вариантам ее рецепт мог возникнуть либо непосредственно в Киеве в годы гражданской войны, а потом получить распространение в эмигрантской среде в США, либо незадолго до революции в Санкт-Петербурге, откуда уже и попасть на Украину, а потом стать популярным по всему СССР, пишет bfm.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
Loading...