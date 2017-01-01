Фотофакт. В столовой российского МИДа переименовали котлету по-киевски

Московский журналист The New York Times Иван Нечепуренко опубликовал в своем микроблоге фотографию из столовой МИДа РФ, где котлету по-киевски переименовали в котлету по-крымски.
Интересно, что в надписи отсутствует необходимый по правилам русского языка дефис.
In the Russian Foreign Ministry's canteen what is really a Chicken Kiev is called Chicken Crimea. pic.twitter.com/JUwr7166BR— Ivan Nechepurenko (@INechepurenko) 15 февраля 2017 г.
Точной версии происхождения котлеты по-киевски не существует: согласно разным вариантам ее рецепт мог возникнуть либо непосредственно в Киеве в годы гражданской войны, а потом получить распространение в эмигрантской среде в США, либо незадолго до революции в Санкт-Петербурге, откуда уже и попасть на Украину, а потом стать популярным по всему СССР, пишет bfm.ru.
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