Фотофакт. В столовой российского МИДа переименовали котлету по-киевски

Интересно, что в надписи отсутствует необходимый по правилам русского языка дефис.

In the Russian Foreign Ministry's canteen what is really a Chicken Kiev is called Chicken Crimea. pic.twitter.com/JUwr7166BR — Ivan Nechepurenko (@INechepurenko) 15 февраля 2017 г.

Точной версии происхождения котлеты по-киевски не существует: согласно разным вариантам ее рецепт мог возникнуть либо непосредственно в Киеве в годы гражданской войны, а потом получить распространение в эмигрантской среде в США, либо незадолго до революции в Санкт-Петербурге, откуда уже и попасть на Украину, а потом стать популярным по всему СССР, пишет bfm.ru.