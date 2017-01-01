Фотофакт. Волочкова снова разделась для фото на снегу

Поклонники балерины так же удивлены ее смелостью и открытостью. "Хоть бы пуанты надела", "Анастасия, божественный инструмент застудите! Очень переживаю за вас, прям пледом с рукавами накрыть хочется и сзади в узел завязать!", "Вы не можете в это время года как все нормальные люди одетая, вам всё бы раздеться!" — пишут комментаторы.

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