Фотофакт. Волочкова снова разделась для фото на снегу

Откровенные фотографии Анастасии Волочковой уже не в новинку, но в этот раз балерина действительно удивила. Анастасия поделилась в своем Инстаграме очень любопытной фотографией. На ней артистка лежит на снегу в чем мать родила. И подпись: "После бани — сразу в снег".
Поклонники балерины так же удивлены ее смелостью и открытостью. "Хоть бы пуанты надела", "Анастасия, божественный инструмент застудите! Очень переживаю за вас, прям пледом с рукавами накрыть хочется и сзади в узел завязать!", "Вы не можете в это время года как все нормальные люди одетая, вам всё бы раздеться!" — пишут комментаторы.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.