Фотофакты. "Алтай-Кокс" организовал "Гонку сильнейших"

"Гонка сильнейших". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Гонка сильнейших". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Гонка сильнейших". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Гонка сильнейших". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Гонка сильнейших". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Гонка сильнейших". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Гонка сильнейших". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Гонка сильнейших". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Гонка сильнейших". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Гонка сильнейших". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Гонка сильнейших". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Гонка сильнейших". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Гонка сильнейших". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Гонка сильнейших". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Гонка сильнейших". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".

Участники прошли дистанцию в 2,5 километра. Маршрут был непростым: спуски и подъемы в гору, "размытый дождем" участок, "задымленное" место… По пути спортсменов было девять станций с дополнительными заданиями: проползти под низко натянутой сеткой, попасть мячом в мишень, перенести в назначенную точку огромные автопокрышки и т.д.

На разных этапах участникам требовались навыки скалолазания, меткость, умение держать равновесие. Первое место в состязаниях завоевала команда "Пионер".

Для спортсменов и болельщиков работала полевая кухня. Каждый мог подкрепиться горячей кашей и чаем.

Победители и участники гонки награждены дипломами, грамотами и сертификатами на покупку спорттоваров.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,2 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com