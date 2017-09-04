Фотофакты. "Алтай-Кокс" поздравил первоклассников Заринска с началом учебного года

Более 650 будущих учеников получили сегодня уникальные школьные наборы, куда входят дневник, цветные карандаши, расписание уроков, блокнот и магнит с изображением веселого Коксовичка. Сюрпризом для детей стали паззлы с символичным изображением завода и книжка-раскраска под названием "Прогулка по Алтай-Коксу". На ее страницах юные читатели познакомятся с Коксовичком, который расскажет историю родного города и завода. Весь комплекс полиграфической продукции был изготовлен специально по заказу "Алтай-Кокса".

Представители предприятия посетили школьные линейки и поздравили ребят с началом учебного года. Праздник продолжился общегородским "Парадом первоклассников" с конкурсами и развлекательной программой. "Алтай-Кокс" выступил генеральным спонсором этого мероприятия.

Александр Уманец,

директор по персоналу и социальным вопросам "Алтай-Кокса":

Мы уделяем большое внимание подготовке высококвалифицированных кадров, и, уже начиная со школьной скамьи, растим смену нынешним работникам завода. Путь в профессию начинается именно с детства, к тому же у многих первоклашек папы и мамы трудятся на градообразующем предприятии. Эти дети – наша кадровая перспектива.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,2 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com