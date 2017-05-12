Фотофакты. "Алтай-Кокс" провел городской арт-фестиваль

"Алтай-Кокс" провел городской арт-фестиваль. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Алтай-Кокс" провел городской арт-фестиваль. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Алтай-Кокс" провел городской арт-фестиваль. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Алтай-Кокс" провел городской арт-фестиваль. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Алтай-Кокс" провел городской арт-фестиваль. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Алтай-Кокс" провел городской арт-фестиваль. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Алтай-Кокс" провел городской арт-фестиваль. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Алтай-Кокс" провел городской арт-фестиваль. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Алтай-Кокс" провел городской арт-фестиваль. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Алтай-Кокс" провел городской арт-фестиваль. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Алтай-Кокс" провел городской арт-фестиваль. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Алтай-Кокс" провел городской арт-фестиваль. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Алтай-Кокс" провел городской арт-фестиваль. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Алтай-Кокс" провел городской арт-фестиваль. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Алтай-Кокс" провел городской арт-фестиваль. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Алтай-Кокс" провел городской арт-фестиваль. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Алтай-Кокс" провел городской арт-фестиваль. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Алтай-Кокс" провел городской арт-фестиваль. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Алтай-Кокс" провел городской арт-фестиваль. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Алтай-Кокс" провел городской арт-фестиваль. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".

В рамках фестиваля заводской женсовет объявил конкурс эскизов на тему "Город и завод едины" и провел субботник на площади старого фонтана в центре города.

Призеров конкурса наградили дипломами и памятными подарками. Татьяну Скачкову, студентку Алтайского технического университета, признали победительницей. Ее серия эскизов стала основой граффити-панорамы на фасаде фонтана.

Школьники и взрослые вооружились баллончиками с акриловой краской, чтобы перенести эскиз на стену. Руководили процессом дизайнеры Марина Канина и Анна Курносова, выпускницы Алтайской государственной академии культуры и искусств. Малыши украшали площадь рисунками на асфальте, играли, участвовали в конкурсах и получали призы.

Екатерина Мордовина,

председатель женсовета "Алтай-Кокса":

Этот праздник состоялся благодаря градообразующему предприятию и администрации Заринска. Спасибо участникам конкурса рисунков, и всем, кто помог нам привести в порядок площадь у старого фонтана: профсоюзной организации "Алтай-Кокса", ребятам из патриотического клуба "Вымпел". Пусть это яркое граффити станет символом единства города и завода, а площадь в центре города надолго останется чистой и ухоженной.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте "Алтай-Кокса": altai.nlmk.com/ru