Фотофакты. Алтайская школьница завоевала титул "Юная российская красавица"

Ангелина Шмырина . Фото: опубликовано журналом "Бийчанка" завоевала титул "Юная российская красавица". Москва, 1 мая2017 года. Ангелина Шмырина . Фото: опубликовано журналом "Бийчанка" завоевала титул "Юная российская красавица". Москва, 1 мая2017 года. Ангелина Шмырина . Фото: опубликовано журналом "Бийчанка" завоевала титул "Юная российская красавица". Москва, 1 мая2017 года. Ангелина Шмырина . Фото: опубликовано журналом "Бийчанка" завоевала титул "Юная российская красавица". Москва, 1 мая2017 года. Ангелина Шмырина . Фото: опубликовано журналом "Бийчанка" завоевала титул "Юная российская красавица". Москва, 1 мая2017 года.

Девушка выступала в конкурсе "Джульетта Бийска-2016", став победительницей в номинации "Джульетта Талант", где ее заметила известная российская модель Алина Харченко, судившая конкурс. Харченко пригласила Ангелину принять участие в Miss Russian Beauty, сообщает журнал "Бийчанка".

Это отборочный этап конкурса Miss World Russian Beauty и Miss World Beauty, в которых свою красоту и таланта представляют девушки народов бывшего СССР, проживающих в различных странах мира.

Теперь участницы Miss Russian Beaut выступят с показом национальных костюмов на главном подиуме страны на "Неделе высокой моды", а также в показе коллекции Пьера Кардена.

Ангелину с титулом поздравил двойник Стаса Михайлова — Стас Великолепный, один из ведущих финала конкурса. Также среди ведущих были: бывший участник "Дома 2" Степан Меньщиков, "русская Барби" Татьяна Тузова и певица Дарьяна.