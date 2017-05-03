Фотофакты. Алтайская школьница завоевала титул "Юная российская красавица"

Ангелина Шмырина заняла первое место в конкурсе Miss Russian Beauty в своей возрастной категории. 1 мая в Москве эта ученица бийской школы №1 завоевала титул "Юная российская красавица 2017".
Девушка выступала в конкурсе "Джульетта Бийска-2016", став победительницей в номинации "Джульетта Талант", где ее заметила известная российская модель Алина Харченко, судившая конкурс. Харченко пригласила Ангелину принять участие в Miss Russian Beauty, сообщает журнал "Бийчанка".
Это отборочный этап конкурса Miss World Russian Beauty и Miss World Beauty, в которых свою красоту и таланта представляют девушки народов бывшего СССР, проживающих в различных странах мира.
Теперь участницы Miss Russian Beaut выступят с показом национальных костюмов на главном подиуме страны на "Неделе высокой моды", а также в показе коллекции Пьера Кардена.
Ангелину с титулом поздравил двойник Стаса Михайлова — Стас Великолепный, один из ведущих финала конкурса. Также среди ведущих были: бывший участник "Дома 2" Степан Меньщиков, "русская Барби" Татьяна Тузова и певица Дарьяна.