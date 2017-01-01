Фотофакты. Алтайские осужденные учатся рукоделию

Кружок посещают более 70 женщин. Руководит им начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-6 капитан внутренней службы Надежда Княжева. Под ее присмотром женщины учатся вязать, вышивать, плести из бисера, а также другим видам прикладного творчества.

Готовые изделия осужденные женщины с разрешения администрации колонии отправляют родственникам домой. Кроме того, в учреждении регулярно проходят выставки работ участниц кружка.