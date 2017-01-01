Фотофакты. Алтайские осужденные учатся рукоделию

В исправительной колонии №6 в селе Шипуново пятый год работает кружок "Рукоделие". Его цель заключается в организации досуга осужденных и привлечении их к общественно-полезной деятельности, сообщает УФСИН России по Алтайскому краю.
Кружок посещают более 70 женщин. Руководит им начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-6 капитан внутренней службы Надежда Княжева. Под ее присмотром женщины учатся вязать, вышивать, плести из бисера, а также другим видам прикладного творчества.
Готовые изделия осужденные женщины с разрешения администрации колонии отправляют родственникам домой. Кроме того, в учреждении регулярно проходят выставки работ участниц кружка.
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