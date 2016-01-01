Фотофакты. Алтайские пограничники задержали более 50 тысяч литров спирта из Казахстана

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Сегодня, 11:02.
Происшествия

Пограничники задержали на территории края более 50 тыс. литров этилового спирта из Казахстана. Нарушители перевозили его под видом концентрата омывающей жидкости, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. 

Алтайские пограничники задержали ввоз этилового спирта. Фото: предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Алтайские пограничники задержали ввоз этилового спирта. Фото: предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Алтайские пограничники задержали ввоз этилового спирта. Фото: предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Алтайские пограничники задержали ввоз этилового спирта. Фото: предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Алтайские пограничники задержали ввоз этилового спирта. Фото: предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Алтайские пограничники задержали ввоз этилового спирта. Фото: предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Алтайские пограничники задержали ввоз этилового спирта. Фото: предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Алтайские пограничники задержали ввоз этилового спирта. Фото: предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Алтайские пограничники задержали ввоз этилового спирта. Фото: предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Алтайские пограничники задержали ввоз этилового спирта. Фото: предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Алтайские пограничники задержали ввоз этилового спирта. Фото: предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Алтайские пограничники задержали ввоз этилового спирта. Фото: предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Алтайские пограничники задержали ввоз этилового спирта. Фото: предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Алтайские пограничники задержали ввоз этилового спирта. Фото: предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Алтайские пограничники задержали ввоз этилового спирта. Фото: предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В автомобильном пункте пропуска Павловка после осмотра двух грузовых транспортных средств, которые ехали из Казахстана, сотрудники пограничного контроля обнаружили картонные коробки, в которых находились пластиковые емкости с жидкостью прозрачного цвета объемом по пять литров каждая.

Всего перевозилось более 10 тыс. бутылок, общий объем которых свыше 50 тыс. литров. В сопроводительных документах на груз было указано, что содержимое канистр является концентратом омывающей жидкости, общей стоимостью более 4 млн рублей. Также из документов следовало, что груз перевозился из города Шимкента в Красноярск.

Перевозимый груз вызвал подозрение у сотрудников пограничного контроля, потому что коробки, на которых были этикетки с информацией о содержимом, находились только в первых рядах. На остальных — какая-либо информация отсутствовала. Пограничников насторожил и тот факт, что для перемещения груза через границу перевозчики выбрали ночное время суток.

По предварительным данным, перевозимое вещество — 95% этиловый спирт. А согласно законодательству, спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80% и более отнесен к стратегически важным товарам и грузам.

Материалы проверки сообщения о преступлении переданы в Алтайскую таможню.

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