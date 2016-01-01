Фотофакты. Алтайские пограничники задержали более 50 тысяч литров спирта из Казахстана

Алтайские пограничники задержали ввоз этилового спирта. Фото: предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Алтайские пограничники задержали ввоз этилового спирта. Фото: предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Алтайские пограничники задержали ввоз этилового спирта. Фото: предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Алтайские пограничники задержали ввоз этилового спирта. Фото: предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Алтайские пограничники задержали ввоз этилового спирта. Фото: предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Алтайские пограничники задержали ввоз этилового спирта. Фото: предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Алтайские пограничники задержали ввоз этилового спирта. Фото: предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Алтайские пограничники задержали ввоз этилового спирта. Фото: предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Алтайские пограничники задержали ввоз этилового спирта. Фото: предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Алтайские пограничники задержали ввоз этилового спирта. Фото: предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Алтайские пограничники задержали ввоз этилового спирта. Фото: предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Алтайские пограничники задержали ввоз этилового спирта. Фото: предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Алтайские пограничники задержали ввоз этилового спирта. Фото: предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Алтайские пограничники задержали ввоз этилового спирта. Фото: предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Алтайские пограничники задержали ввоз этилового спирта. Фото: предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
В автомобильном пункте пропуска Павловка после осмотра двух грузовых транспортных средств, которые ехали из Казахстана, сотрудники пограничного контроля обнаружили картонные коробки, в которых находились пластиковые емкости с жидкостью прозрачного цвета объемом по пять литров каждая.
Всего перевозилось более 10 тыс. бутылок, общий объем которых свыше 50 тыс. литров. В сопроводительных документах на груз было указано, что содержимое канистр является концентратом омывающей жидкости, общей стоимостью более 4 млн рублей. Также из документов следовало, что груз перевозился из города Шимкента в Красноярск.
Перевозимый груз вызвал подозрение у сотрудников пограничного контроля, потому что коробки, на которых были этикетки с информацией о содержимом, находились только в первых рядах. На остальных — какая-либо информация отсутствовала. Пограничников насторожил и тот факт, что для перемещения груза через границу перевозчики выбрали ночное время суток.
По предварительным данным, перевозимое вещество — 95% этиловый спирт. А согласно законодательству, спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80% и более отнесен к стратегически важным товарам и грузам.
Материалы проверки сообщения о преступлении переданы в Алтайскую таможню.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.