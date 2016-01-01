Фотофакты. Алтайские пограничники задержали грузы со ртутью и танталом

На границе России с Казахстаном в Алтайском крае были задержаны грузы с ртутью и танталом. Эти металлы нарушители пытались переправить нелегально.
Так в пункте пропуска Михайловка районе пограничники обнаружили 50 килограммов тантала. Находка была сделана при досмотре рейсового автобуса, ехавшего из Усть-Каменогорска в Новосибирск. Два деревянных ящика с неизвестным металлом нашли в багажном отсеке. Документов на это груз у водителя не было. Как пояснил шофер, к нему на автовокзале Усть-Каменогорска обратились неизвестные, попросившие доставить ящики в Новосибирск за вознаграждение. Что за металл находится в этом ящике мужчина не смог.
Проведенная экспертиза показала, что это тантал, который, по данным Википедии, продается по цене 530 долларов за кг (при этом особо чистый металл может стоить 4500 долларов).
А в пункте пропуска Малиновое озеро в Михайловском районе пограничники пресекли переправку ртути. У гражданина РФ в подлокотнике автомобиля была найдена стеклянная емкость с жидким веществом металлического цвета. Мужчина не смог рассказать, что содержится в баночке, рассказав, что машина принадлежит его жене и он не в курсе, что было в подлокотнике.
Экспертиза показала, что содержимое емкости является ртутью общим весом около 50 грамм.
Перемещение тантала и ртути через границу без соответствующих документов подпадает под статью о контрабанде сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников. По обоим фактам возбудили уголовные дела.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.