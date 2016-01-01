Фотофакты. Алтайские пограничники задержали грузы со ртутью и танталом

Ящики с танталом нашли в рейсовом автобусе. Фото: предоставлено погрануправлением ФСБ России по Алтайскому краю. Ящики с танталом нашли в рейсовом автобусе. Фото: предоставлено погрануправлением ФСБ России по Алтайскому краю. Ящики с танталом нашли в рейсовом автобусе. Фото: предоставлено погрануправлением ФСБ России по Алтайскому краю. Пузырек с ртутью пытался провезти в Казахстан гражданин РФ. Фото: предоставлено погрануправлением ФСБ России по Алтайскому краю. Пузырек с ртутью пытался провезти в Казахстан гражданин РФ. Фото: предоставлено погрануправлением ФСБ России по Алтайскому краю.

Так в пункте пропуска Михайловка районе пограничники обнаружили 50 килограммов тантала. Находка была сделана при досмотре рейсового автобуса, ехавшего из Усть-Каменогорска в Новосибирск. Два деревянных ящика с неизвестным металлом нашли в багажном отсеке. Документов на это груз у водителя не было. Как пояснил шофер, к нему на автовокзале Усть-Каменогорска обратились неизвестные, попросившие доставить ящики в Новосибирск за вознаграждение. Что за металл находится в этом ящике мужчина не смог.

Проведенная экспертиза показала, что это тантал, который, по данным Википедии, продается по цене 530 долларов за кг (при этом особо чистый металл может стоить 4500 долларов).

А в пункте пропуска Малиновое озеро в Михайловском районе пограничники пресекли переправку ртути. У гражданина РФ в подлокотнике автомобиля была найдена стеклянная емкость с жидким веществом металлического цвета. Мужчина не смог рассказать, что содержится в баночке, рассказав, что машина принадлежит его жене и он не в курсе, что было в подлокотнике.

Экспертиза показала, что содержимое емкости является ртутью общим весом около 50 грамм.

Перемещение тантала и ртути через границу без соответствующих документов подпадает под статью о контрабанде сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников. По обоим фактам возбудили уголовные дела.