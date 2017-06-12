Фотофакты. Алтайский край засыпало градом

11 июня в городах и районах Алтайского края выпал довольно крупный град. Подписчики группы в ВК "Барнаул 22" рассказали, что осадки наблюдались в Новоалтайске, Павловске, Рубцовске и барнаульском районе Власиха.
Град. Фото: vk.com/barneos22.
Град. Фото: vk.com/barneos22.
Град. Фото: vk.com/barneos22.
Град. Фото: vk.com/barneos22.
Град. Фото: vk.com/barneos22.
Град. Фото: vk.com/barneos22.
Град. Фото: vk.com/barneos22.
Град. Фото: vk.com/barneos22.
Град. Фото: vk.com/barneos22.
Град. Фото: vk.com/barneos22.
Град размером с крупную горошину прошел во второй половине дня. В районах, где обошлось без него, прошел сильный ливень. Подписчики группы пишут, что пострадали их посадки на дачах и огородах. Напомним, что по прогнозам синоптиков дождливая погода в Алтайском крае, в том числе в Барнауле, сохранится до среды.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.