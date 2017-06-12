Фотофакты. Алтайский край засыпало градом

Град. Фото: vk.com/barneos22. Град. Фото: vk.com/barneos22. Град. Фото: vk.com/barneos22. Град. Фото: vk.com/barneos22. Град. Фото: vk.com/barneos22. Град. Фото: vk.com/barneos22. Град. Фото: vk.com/barneos22. Град. Фото: vk.com/barneos22. Град. Фото: vk.com/barneos22. Град. Фото: vk.com/barneos22.

Град размером с крупную горошину прошел во второй половине дня. В районах, где обошлось без него, прошел сильный ливень. Подписчики группы пишут, что пострадали их посадки на дачах и огородах. Напомним, что по прогнозам синоптиков дождливая погода в Алтайском крае, в том числе в Барнауле, сохранится до среды.