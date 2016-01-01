Фотофакты. Алтайский угонщик не смог далеко уехать на украденном авто

Угон автомобиля. Фото: 22.мвд.рф. Угон автомобиля. Фото: 22.мвд.рф. Угон автомобиля. Фото: 22.мвд.рф.

По данным краевого ГУ МВД, задержанный накануне ночью, сомкнув провода зажигания, завел двигатель автомобиля ВАЗ-2104, припаркованного во дворе одного из многоквартирных домов Славгорода, и попытался скрыться на нем с места преступления. Проехав несколько метров, автомобиль встал: заклинило рулевое колесо. Подозреваемый бросил транспортное средство.

Вскоре сельчанина задержали сотрудники уголовного розыска. Свою вину он отрицать не стал и признался в содеянном. По данному факту возбудили уголовное дело.