Фотофакты. Алтайский угонщик не смог далеко уехать на украденном авто

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Сегодня, 09:58.
Происшествия

В Славгороде сотрудники полиции задержали 18-летнего местного жителя, которого подозревают в угоне автомобиля. Проникнуть в салон машины ему не составило труда, так как она была открытой.

Угон автомобиля. Фото: 22.мвд.рф.
Угон автомобиля. Фото: 22.мвд.рф.
Угон автомобиля. Фото: 22.мвд.рф.

По данным краевого ГУ МВД, задержанный накануне ночью, сомкнув провода зажигания, завел двигатель автомобиля ВАЗ-2104, припаркованного во дворе одного из многоквартирных домов Славгорода, и попытался скрыться на нем с места преступления. Проехав несколько метров, автомобиль встал: заклинило рулевое колесо. Подозреваемый бросил транспортное средство.

Вскоре сельчанина задержали сотрудники уголовного розыска. Свою вину он отрицать не стал и признался в содеянном. По данному факту возбудили уголовное дело.

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