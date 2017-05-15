Фотофакты. Авторские чуни и другая необычная обувь Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова накануне похвасталась в Instagram мохнатыми белыми чунями, в которых она отдыхает после трудов в своей усадьбе. Вообще, у знаменитой балерины, судя по фото в ее аккаунте, много подобной авторской обуви.

Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art. Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art. Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art. Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art. Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art. Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art. Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art. Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art. Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art. Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art. Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art. Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art. Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art. Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art. Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art. Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art. Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art. Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art. Поработала я на славу! А теперь можно и отдохнуть на домашней лужайке😊 В авторских чунях зимой и летом😂 Одним цветом... Любимых мною белых роз.😂🌹#волочкова #балерина #лебедь #лето #весна #дом # Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Май 14 2017 в 4:49 PDT