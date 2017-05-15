Фотофакты. Авторские чуни и другая необычная обувь Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова накануне похвасталась в Instagram мохнатыми белыми чунями, в которых она отдыхает после трудов в своей усадьбе. Вообще, у знаменитой балерины, судя по фото в ее аккаунте, много подобной авторской обуви.
Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art.
Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art.
Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art.
Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art.
Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art.
Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art.
Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art.
Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art.
Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art.
Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art.
Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art.
Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art.
Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art.
Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art.
Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art.
Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art.
Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art.
Обувь Анастасии Волочковой. Фото: www.instagram.com/volochkova_art.
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