Чем банк может помочь выезжающим за рубеж?

Полис страхования покрывает стандартные риски выезжающих за рубеж: медицинские расходы и расходы, связанные с лечением, - и кроме того, в него бесплатно включены дополнительные риски: страхование расходов из-за невозможности совершить поездку (в т.ч, связанных с неполучением въездной визы), страхование от последствий задержки регулярного авиарейса, страхование багажа.

Срок страхования 1 год. Длительность непрерывного пребывания за рубежом в рамках программы страхования не более 60 дней в ходе одной поездки. Количество поездок в течение срока страхования не ограничено.

Стоимость страховки зависит от суммы договора и Программы, включающей набор определенных рисков, начинается от 51 евро.

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ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.

Телефон: 65-93-17

Сайт: www.akcept.ru