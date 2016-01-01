Фотофакты. Барнаул и барнаульцы перед развалом СССР

Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаул перед развалом СССР. Фото: Михаил Хаустов. Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Барнаул перед развалом СССР. Фото: Михаил Хаустов. Барнаул перед развалом СССР. Фото: Михаил Хаустов. Барнаул перед развалом СССР. Фото: Михаил Хаустов. Барнаул перед развалом СССР. Фото: Михаил Хаустов. Барнаул перед развалом СССР. Фото: Михаил Хаустов. Барнаул перед развалом СССР. Фото: Михаил Хаустов. Барнаул перед развалом СССР. Фото: Михаил Хаустов. Барнаул перед развалом СССР. Фото: Михаил Хаустов. Барнаул перед развалом СССР. Фото: Михаил Хаустов. Барнаул перед развалом СССР. Фото: Михаил Хаустов. Барнаул перед развалом СССР. Фото: Михаил Хаустов. Барнаул перед развалом СССР. Фото: Михаил Хаустов. Барнаул перед развалом СССР. Фото: Михаил Хаустов. Барнаул перед развалом СССР. Фото: Михаил Хаустов.

А вот что снимал Михаил Хаустов в Барнауле через некоторое время после развала Советского Союза:

Справка

Утром 25 декабря 1991 года состоялось заседание Верховного Совета РСФСР, утвердившего Закон РСФСР "Об изменении названия государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика" на новое название — "Российская Федерация". Этот закон в тот же день подписал президент (теперь уже РФ) Борис Ельцин.

Приблизительно в 17.00 состоялся разговор между президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Джорджем Бушем-старшим, в котором глава советского государства заявил, что через два часа сделает заявление об уходе со своего поста и сообщил американскому президенту о том, что передает право на использование ядерного оружия Ельцину.

В 19.00 Горбачев выступил в прямом эфире ЦТ с заявлением об отставке, а незадолго до этого подписал указ "О сложении президентом СССР полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами СССР и упразднении Совета обороны при президенте СССР".

В 19.38 с флагштока Кремля был спущен государственный флаг СССР и поднят государственный флаг Российской Федерации, пишет РИА "Новости".