Фотофакты. Барнаул и барнаульцы перед развалом СССР

Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Барнаул перед развалом СССР. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Барнаул перед развалом СССР. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Барнаул перед развалом СССР. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаул перед развалом СССР. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаул перед развалом СССР. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаул перед развалом СССР. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаул перед развалом СССР. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаул перед развалом СССР. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаул перед развалом СССР. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаул перед развалом СССР. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаул перед развалом СССР. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаул перед развалом СССР. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаул перед развалом СССР. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаул перед развалом СССР. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаул перед развалом СССР. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаул перед развалом СССР. Фото: Михаил Хаустов.
А вот что снимал Михаил Хаустов в Барнауле через некоторое время после развала Советского Союза:
Барнаул в 90-е годы XX века. Бизит Бориса Ельцина в Алтайский край в мае 1992 года.
Барнаул в 90-е годы XX века. Реклама финансовой пирамиды.
Барнаул в 90-е годы XX века. Коммерческий киосок - символ постсоветской торговли.
Барнаул в 90-е годы XX века. Один из конкурсов красоты.
Барнаул в 90-е годы XX века. Площадь Спартака с разрушенным храмом.
Барнаул в 90-е годы XX века. Барнаульская молодежь у памятника Ленину на площади Советов.
Барнаул в 90-е годы XX века. Уличная торговля.
Справка
Утром 25 декабря 1991 года состоялось заседание Верховного Совета РСФСР, утвердившего Закон РСФСР "Об изменении названия государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика" на новое название — "Российская Федерация". Этот закон в тот же день подписал президент (теперь уже РФ) Борис Ельцин.
Приблизительно в 17.00 состоялся разговор между президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Джорджем Бушем-старшим, в котором глава советского государства заявил, что через два часа сделает заявление об уходе со своего поста и сообщил американскому президенту о том, что передает право на использование ядерного оружия Ельцину.
В 19.00 Горбачев выступил в прямом эфире ЦТ с заявлением об отставке, а незадолго до этого подписал указ "О сложении президентом СССР полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами СССР и упразднении Совета обороны при президенте СССР".
В 19.38 с флагштока Кремля был спущен государственный флаг СССР и поднят государственный флаг Российской Федерации, пишет РИА "Новости".
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