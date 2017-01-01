Фотофакты. Барнаулец нашел платежки за квартиру с 80-х годов и проверил, как изменялась плата за ЖКХ

— Эту квартиру на Солнечной Поляне получила моя мама. В начале 80-х родители ютились в общежитии. Мой старший брат пошел в первый класс. И тут маминой коллеге предоставляют отдельную квартиру. Мама решает добиваться квартиры вслед за ней. В райисполкоме пообещали решить проблему…

Прошло три года. Брат стал старше. Комната в общежитии – теснее. Терпение мамы лопнуло, и она обратилась в горисполком. Председателем был Анатолий Мельников. Принял он маму прохладно. Разговор шел на повышенных тонах. Безрезультатно.

Тогда мама делает неординарный ход. Той же ночью она садится за письмо генеральному секретарю ЦК КПСС. В свете настольной лампы она вывела: "Дорогой Леонид Ильич". Не рискнув отправлять письмо из Барнаула, мама пошла на вокзал к поезду "Барнаул – Москва", где отдала конверт незнакомому человеку, садившемуся в вагон. Просит опустить в Москве в почтовый ящик.

На дворе стоял конец октября 1982 года. О письме вскоре забыли. Дорогой Леонид Ильич упокоился в некрополе у Кремлевской стены.

Перед Новым годом маму вызвали в горком партии: "Вы обращались к генеральному секретарю по поводу улучшения жилищных условий. Мы приняли решения предоставить вам квартиру". Значит письмо все-таки дошло.

Через несколько дней в райисполкоме дали адрес будущей квартиры. Мама поехала осматривать. Сырые стены в ванной комнате, бегущая с потолка вода, неприятный запах – квартира не понравилась. Мама отказалась и потребовала другую жилплощадь.

Прошел месяц. Мама позвонила в горком. Ей гневно и удивленно отвечают: "У нас информация, что вы давно получили". Товарищи из райисполкома немного поторопились и заранее отчитались о проделанной работе. Но в итоге предложили другую квартиру. Ту самую, на Солнечной Поляне. 5 марта 1983 семья прописалась по новому адресу.

— Мартовская квитанция – первая, заполненная на фамилию новых жильцов. В этом году ей стукнуло тридцать четыре. По-своему уникальный документ бытовой истории, который не найдешь в учебнике.

Две незатейливых графы – "квартплата и ком. услуги" и "электроэнергия". 10 руб. 53 коп. и 2 руб. 50 коп. соответственно. Никаких расшифровок. Отдельно стоит пеня за просрочку, которая в марте составила 10 копеек за квартплату и 5 за радио. Киловатт электроэнергии стоил 2 копейки.

— Так и ложились корешки квитанций с застывшими ценами одна на одну ровной аккуратной стопкой до декабря 84-го. Менялись только цифры расхода электроэнергии, за которую за месяц платили от 40 копеек жарким июлем 83-го до 4 рублей 84 копеек в ноябре 84-го.

Январь 85-го. Электричества нажгли 272 киловатта на 5 руб. 44 коп. Зато плата за коммунальные услуги внезапно упала до забавной суммы 9 руб. 99 коп.

— Год, ознаменовавшийся началом перестройки, начался со снижения квартплаты. Которая оставалась неизменной почти два с половиной года, лишь в апреле 1987 поднявшись на 15 копеек.

С ноября 88-го квартплата стала 11 руб. 17 коп. Повышение стало неприятным следствием приятного события – в семье появилось прибавление. Не знаю, насколько активно новорожденный пользовался лифтом, мусоропроводом и прочими благами цивилизации, но потребление услуг уже рассчитывалось по нормативам на четырех человек.

— В марте 91-го — очередное повышение – на 45 копеек. Квитанции стали печататься на прозрачной оберточной бумаге. ПЖЭТ Ленинского района с сентября 89-го превратился в ЖЭУ-21. Со следующего месяца квартплата немного упала до 11 руб. 32 коп. И продержалась на этом рубеже ровно год — до марта 92-го. Год, который не смогли продержаться ни государство, подчиненная партии, ни партия, породившая государство.

Март 92-го – либерализация цен дошла до услуг ЖКХ. В графе квартплаты значились пугающие 67-78. Электроэнергия еще с января подорожала в четыре раза – киловатт стал стоить восемь копеек. С тех пор стабильность в квитанциях стала редким гостем. Цены росли вверх, цепко ухватившись за хвост нарастающей инфляции.

Тем не менее в апреле квартплата стала 32 руб. 21 коп. Такой тариф продержался два месяца, в июне вымахав до 37 руб. 27 коп., до кучи подтянув за собой электричество – до 16 копеек/киловатт.

— В июле 92-го квартплата поднялась до отметки 45 руб. 27 коп., застыв на ней до конца года. При этом в октябре киловатт подорожал до 24 копеек.

Новый 1993 год порадовал плавным ростом тарифов, приведшим к десятикратной разнице с аналогичным месяцем прошлого года – если в январе за квартплату платили 141 руб. 91 коп., то к декабрю — 449 руб. (декабрь 92-го — 45 руб. 27 коп.). Старалась не отставать от старшей сестры и электроэнергия, подросшая разом с 24 копеек до 4 рублей.

Копейки, кстати, как единицы расчета, по ходу дела были безжалостно выброшены на свалку истории и уже не встречались до денежной реформы 97-го.

А уже в марте 94-го в графе "итого" красуются интригующие цифры "8303". До июля квартплата барахтается в районе 8 тысяч, а в августе берет новый рубеж, достигнув пятизначного числа: 16536. С ценниками на прилавках магазинов, наверное, было еще веселей.

1994 год также порадовал парочкой ноу-хау в области взимания коммунальных платежей. Барнаульская горэлектросеть начала печатать отдельные квитанции на свои услуги, которые с июля стоили 8 руб/квт.

— ЖЭУ-21, пытаясь оправдаться в глазах общественности за стремительный рост тарифов, стало делать расшифровки квартплаты в отдельных графах. В сентябре 94-го ЖЭУ выставило 2072 руб. в строке "квартплата, вывоз мусора, тел.ант". 7809 руб. ушли на "отопление и гор. вод.", 2028 руб. было взыскано за "хол.вод. и канализац." в пользу водоканала. А за сетевое радио — три сотни.

— За первый месяц нового 1995 года ЖЭУ выставило счет уже на 18833 рубля. Февральская квитанция дублирует эти цифры, а от следующей бумажки бросает в холодный пот: лаконичное предупреждение "Срочно погасите долг" и грозные 170 тысяч 727 рублей. Как снежный ком, задолженность нарастала с марта по июль, обрушившись на семейный бюджет 170-ти тысячной лавиной.

— В августе было поспокойней — 34584 рубля. Закончился 95-й почти двукратным ростом до 61 тысячи 782 рублей. Электроэнергия за 1995 год вымахала с 12 рублей за киловатт в январе до 42-х в августе.

— Не менее беспокойные 96-й и 97-й годы представлены всего тремя бумажками: первая – бланк за январь и февраль 96-го, где в сумме насчитали 252128 рублей. Потом идет пробел до декабря 97-го. Тут жильцы спохватились: в одной квитанции сияет скромный аккуратный долг в 500 тысяч рублей и душераздирающая пометка "оплачено", а в соседней добавляется еще 900 рублей "по мелочам".

— Любопытно, что здесь уже появились основательно подзабытые копейки, видимо расчет девятисот рублей от 8 января 98 года был уже сделан с поправкой на деноминацию. Рубль сбросил с себя три лишних инфляционных нуля и предстал перед публикой стройным и молодым – таким, каким мы знаем его сегодня. Это подтверждают квитанции за электроэнергию: 19.09.1997 ее оплатили по цене 130 рублей/киловатт. А полтора года спустя (в январе 99-го), когда снова вспомнили про горэлектросеть – за сентябрь 97-го рассчитались уже по тарифу 13 копеек/киловатт.

Квитанция за квартплату в 1999 году.

Новый 1998 год стал переломным в организации оплаты гражданами услуг ЖКХ. Впервые появились упорядоченные, систематизированные, похожие на современные квитанции. Цифры в них тоже удивят и порадуют нынешнего плательщика. За январь 98-го было начислено 72,64 руб. Это коммунальные услуги без электроэнергии и холодной воды, которые рассчитывались отдельно. При том, что "фактические затраты" составили 189,19 руб., потребитель платил "по действующему тарифу". Разница компенсировалась "временной доплатой из городского бюджета", что дополнительно прописывали в последующих квитанциях. В августе 99-го даже напечатали на обороте специальную памятку, объясняющую смысл множества граф с не всегда понятными словами. Тогда же, жарким во всех смыслах августом 99-го потребителю пришлось заплатить 92,55 руб., из них 61,06 за отопление и горячую воду.

Электричество за этот период дорожало дважды —в декабре 97-го до 15 копеек за киловатт, и в январе 99-го до 20 копеек. 20,00 – такая символическая сумма красуется в квитанции за декабрь 99-го.

Квитанция за квартплату в 2001 году.

— Размер же оплаты коммунальных услуг не сильно отличается от прошлогодних. Тарифы выросли к ноябрю 2000-го, на целых, страшно сказать, 10 рублей 35 копеек за услуги ЖЭУ и 15 рублей 45 копеек за отопление и горячую воду: 41,84 и 77,69 соответственно. В феврале 2001-го из квитанций исчезло сетевое радио — верный и надежный друг, всегда выручавший при отключении электричества. В кромешной тьме и гробовой тишине обесточенной квартиры его болтовня успокаивала и вызывала какой-то мистический восторг.

Закончился год на отметке 55,51 руб. за обслуживание ЖЭУ и 143,56 за горячую воду с отоплением. При этом не надо забывать, что помимо вышеназванных сумм нужно было заплатить еще 53,19 рублей водоканалу и 64 копейки за каждый киловатт израсходованной энергии.



2002 год продолжил традиции своих предшественников по плавному повышению стоимости услуг. В промежутке между первым и последним месяцем текущее содержание жилья вкупе с мусором и лифтом подскочило почти вдвое – с 55 до 90 рублей. А "жгучий" дуэт горячей воды и отопления взял уверенный старт к третьей сотне – 210 рублей в декабре против 168 в январе.

— 2003-й начался по традиции с повышения, о чем было сообщено на обороте – с 1 февраля отопление стоило 3 рубля 50 копеек за квадратный метр. Для нашей квартиры это вылилось в 152,25 рубля, что вместе с горячей водой дало итоговые 272,25. "Вторая половинка" квитанции вымахала к ноябрю до 126,69 рублей. На остальных фронтах тоже не обошлось без перемен: в том же ноябре электричество "округлилось" до 1 рубля за киловатт, а водоканал немного не дотянул до сотни – 87,66. Холодная вода рассчитывалась по нормативу 16,29 с человека, а канализация 12,93.

В феврале 2004-го произошло полезное нововведение – услуги водоканала "перекочевали" в общую единую квитанцию. После этого две "половинки" сравнялись в цене: 219,13 от Ленинского треста 1 и 217,96 от Алтайэнерго.



В августе энергетики взяли 425,23, вошли во вкус, еще разок подняли в следующем месяце, и в октябре потребовали уже 612,39.

А с 01.01.2005 коммунальные услуги снова повысились. Вдобавок исчезла доплата из городского бюджета. С нового года потребитель платил за текущее содержание жилья – в два раза больше, холодную воду – в два раза, горячую и отопление – в полтора. Хотя чудеса тоже случались – в 2005-м электричество бежало по проводам за 1 рубль 25 копеек, а в 2006-м – так же ярко светило за 1,05. Текущее содержание до июня обходилось в 255,78, с июля по октябрь 255,79, а с ноября опять 255,78. Мелочь, а приятно.

— 2006-й пролетел без нововведений и сюрпризов. Тарифы выросли, но ненамного. А в апреле 2007-го жить стало лучше и веселее: был получена льгота на оплату услуг. И если в марте за все отдавали 1751 рубль, то через месяц при тех же тарифах в квитанции значилось 1425.



С апреля 2008-го льгота не влияла на суммы в квитанции, а выплачивалась отдельно в виде компенсации. В декабре этого года начисления самую малость не дотянули до двух тысяч – 1981,91. Рубеж был пройден в первом же месяце нового 2009 года.



На обороте квитанции обращение комитета жкх администрации города к жителям о введении новых тарифов, а на лицевой стороне красуется сумма 2416,54. Добавляем 166 рублей за 100 киловатт электроэнергии.

— 2010 год пронесся, отметившись двумя повышениями – в сентябре тариф за содержание и текущий ремонт жилья увеличился с 6,05 до 7,5 рублей за квадратный метр. Электроэнергия с 1 января стала стоить 1,792 рубля за киловатт. В 2011-м тарифы повысились практически по всем пунктам. В итоге платить пришлось 2885,93 рубля. В октябре из квитанций исчезла "антенна", зато появилась графы "прочие расходы" и "уборка подъезда", которые "утяжелили" квитанцию еще на 100 рублей. В марте 2012-го счет впервые превысил 3000 рублей. А с июля киловатт электричества подорожал до 2,086. По зернышку, отвоевывая то в одной графе, то в другой незаметные 10-20 рублей, прожорливый петух ЖКХ клевал наши деньги. В июне 2012 квитанция стала идентична сегодняшней.



Заголовок бумажки изменился со "счет-извещение" на "платежный документ", а в правом верхнем углу появился девятизначный лицевой счет. С ноября же возникли малопонятные ОДН.

В январе 2013-го ДЕЗ-№1 произвела объединение услуг "горячее водоснабжение/подогрев" и "горячее водоснабжение/вода" в единую услугу "горячее водоснабжение". И если от перемены слагаемых сумма не меняется, то от их исчезновения возрастает вполне себе прилично. В декабре за две вышеназванные услуги было начислено по тарифу 629,79. А после оптимизации, за одну новую – 1024,84. Такая занимательная арифметика. Тогда же, в январе 2013-го, сумма к оплате впервые превысила 4 тысячи и составила 4240,43 рубля.

2013-й выделился еще одним новшеством. Раньше в графе "отопление" каждый раз, включая совсем "неотопительные" жаркие месяцы, красовалась какая-то условная средняя сумма. Поэтому не было большой разницы между летними и зимними начислениями, как мы привыкли сейчас. В ноябре 2012-го в квитанции впервые появилась сноска, что расчет за отопление и воду ведется по показаниям общедомовых приборов учета. А на обратной стороне напечатали предупреждение о необходимости информировать ЖЭУ о новых или выбывших жильцах. Это относилось к квартирам, не оборудованных счетчиками. В итоге в январе 2013-го за 1,36 потребленных Гкал отдали 1410,14 рублей. В мае – 255,51 за 0,24 Гкал. А в июне в строке "отопление" глаз радовали круглые нули.

— 2014 год интересен тем, что с декабря получателем платежа за капитальный ремонт стал не комитет ЖКХ города Барнаула, а РО Алтайского края "Фонд капитального ремонта МКД". Гугл помог мне расшифровать эту аббревиатуру, но не спас от повышения – вместо 0,65 рублей за квадрат новая организация требовала 4,5. Электроэнергия в 2014-м стоила сначала 2,3 рубля, а с июля – 2,5 рублей за киловатт.

В июле 2015-го – по всем фронтам новая атака на потребителя. Подорожали вывоз и утилизация ТБО, содержание лифта и все "водные" процедуры. Спасибо, что цену на отопление поднимают летом, когда это не так заметно. В графе "итого" остаются нули, а на "тариф за единицу" мало кто смотрит. За одну Гкал платим с июля не 1204,14 рублей, а 1401,20.

— Следующее повышение не заставило себя долго ждать. Ровно через год история повторилась снова. В июле 2016-го отопление стоило по тарифу уже 1639,40. В итоге январь 2017-го побил все рекорды: 5417,71 рублей, из них 2755,69 за отопление и 1026,53 за горячее водоснабжение. Это по нормативу. К которому, кстати, с июля 2016-го ввели повышающий коэффициент 1,4 (на горячую и холодную воду), а с января 2017-го – 1,5.

Ничего не поделаешь, придется ставить счетчики. Хотя, не думаю, что это ощутимо изменит ситуацию.

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Михаил Шапиро