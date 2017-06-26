Фотофакты. Барнаульские школьники учатся производить натуральные алтайские продукты

Ребята познакомились с крупнейшим предприятием пищевой и перерабатывающей промышленности Сибирского федерального округа.
На минувшей неделе ученики общеобразовательных школ краевой столицы стали почетными гостями "Барнаульского маслоэкстракционного завода" – территориального производственного подразделения ООО "Юг Сибири". Ребята познакомились с полным циклом переработки масличных культур, производством и фасовкой растительного масла "Янтарь Алтай".
Михаил Маркович,
генеральный директор ООО "Юг Сибири":
"Встреча прошла в рамках профориентационных мероприятий, направленных на формирование кадрового резерва холдинга, – отмечает генеральный директор ООО "Юг Сибири" Михаил Маркович. Школьники, посетившие завод, являются детьми наших сотрудников, которые трудятся на предприятии, именно эти девчонки и мальчишки в будущем станут надежной опорой компании".
Всего Барнаульский маслоэкстракционный завод посетило около 25 школьников, все они прошли подробный инструктаж перед экскурсией на предприятие, познакомились с техникой безопасности. В заключении встречи ребята получили памятные подарки от руководства завода.